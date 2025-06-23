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Эти уличные цветы легко вырастить из черенков — как правильно

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 16:54
Какие уличные растения можно вырастить из черенков — советы дачникам
Дачница, которая обрезает лаванду в саду. Фото: Epic Gardening
Ключові моменти Самые лучшие уличные растения для выращивания из черенков

Хотите самый красивый сад, но при этом не хотите тратить баснословные деньги на рассаду? Опытные дачники рассказали, какие растения можно вырастить из черенков, зачем это делать и как ухаживать за этими уличными цветами, чтобы они радовали глаз своей красотой на участке.

Об этом рассказывает Real Simple.

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Самые лучшие уличные растения для выращивания из черенков

Герань

Это популярное растение имеет огромное многообразие оттенков, начиная с белых, заканчивая красными. А еще его очень легко вырастить из черенков, ведь оно без проблем укореняется из свежих и мягких побегов, которые стоит срезать весной или летом.

Этому цветку нужно солнце или небольшая полутень и хорошо дренированная почва с большим количеством органики. А ше герань после выращивания из черенка нужно регулярно, но умеренно поливать, ведь это растение не любит застоя воды.

Герань
Яркие цветы герани в саду. Фото: Pinterest

Лаванда

Этот красивый цветок без проблем размножать, причем, как из мягких весенних побегов, так и из полуодревесневших веточек в конце лета. После выращивания лаванде нужно солнечное освещение, песчаная, сухая и хорошо дренированная почва.

А еще лаванду не нужно много и часто поливать, ведь для нее лучше, чтобы была засуха, чем переувлажнение.

Лаванда
Два куста лаванды на участке. Фото: Pinterest

Мята

Это ароматное растение невозможно не знать, ведь его часто добавляют в напитки, салаты, десерты и даже уход за телом и лицом. Для правильного выращивания из черенков на мяте достаточно отломать здоровый побег, который нужно поставить в воду и ждать семь-десять дней, пока не появятся корешки.

Мяте нужно солнце или полутень, рыхлая, плодородная и влажная почва, а также частые, но без застоя воды поливы.

Мята
Растения мяты на огороде. Фото: Pinterest

Камелия

Этот цветок считается настоящей королевой сада, ведь он имеет изысканные цветы разных оттенков. Лучше всего это растение размножается из полуодревесневших черенков в августе или сентябре. Чтобы цветок лучше укоренился, лучше использовать стимулятор роста корней.

Камелии нужна полутень, рыхлая, кислая и хорошо дренированная почва, а также равномерный полив.

Камелия
Яркие цветы камелии на кусте. Фото: Medium

Цинния

Это очень красивое растение для любой клумбы в саду, ведь оно имеет разноцветные цветы, а еще оно прекрасно укореняется даже из черенков. Для этого выберите на циннии веточку без бутонов на 15 сантиметров и поставьте ее в воду или легкий песок, чтобы она укоренилась.

После этого циннию надо держать под прямыми солнечными лучами, в легкой, рыхлой и хорошо дренированной почве. А еще этот цветок нужно поливать умеренно.

Циния
Разноцветные цветы циннии на клумбе. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие растения посадить, чтобы защититься от зла и сглаза.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения стоит посадить в саду, чтобы привлечь пчел.

Также мы сообщали о том, какие растения категорически нельзя высаживать возле дома.

растения цветы советы лаванда герань
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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