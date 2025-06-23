Какие уличные растения можно вырастить из черенков — советы дачникам

Дачница, которая обрезает лаванду в саду. Фото: Epic Gardening

Хотите самый красивый сад, но при этом не хотите тратить баснословные деньги на рассаду? Опытные дачники рассказали, какие растения можно вырастить из черенков, зачем это делать и как ухаживать за этими уличными цветами, чтобы они радовали глаз своей красотой на участке.

Об этом рассказывает Real Simple.

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Герань

Это популярное растение имеет огромное многообразие оттенков, начиная с белых, заканчивая красными. А еще его очень легко вырастить из черенков, ведь оно без проблем укореняется из свежих и мягких побегов, которые стоит срезать весной или летом.

Этому цветку нужно солнце или небольшая полутень и хорошо дренированная почва с большим количеством органики. А ше герань после выращивания из черенка нужно регулярно, но умеренно поливать, ведь это растение не любит застоя воды.

Яркие цветы герани в саду. Фото: Pinterest

Лаванда

Этот красивый цветок без проблем размножать, причем, как из мягких весенних побегов, так и из полуодревесневших веточек в конце лета. После выращивания лаванде нужно солнечное освещение, песчаная, сухая и хорошо дренированная почва.

А еще лаванду не нужно много и часто поливать, ведь для нее лучше, чтобы была засуха, чем переувлажнение.

Два куста лаванды на участке. Фото: Pinterest

Мята

Это ароматное растение невозможно не знать, ведь его часто добавляют в напитки, салаты, десерты и даже уход за телом и лицом. Для правильного выращивания из черенков на мяте достаточно отломать здоровый побег, который нужно поставить в воду и ждать семь-десять дней, пока не появятся корешки.

Мяте нужно солнце или полутень, рыхлая, плодородная и влажная почва, а также частые, но без застоя воды поливы.

Растения мяты на огороде. Фото: Pinterest

Камелия

Этот цветок считается настоящей королевой сада, ведь он имеет изысканные цветы разных оттенков. Лучше всего это растение размножается из полуодревесневших черенков в августе или сентябре. Чтобы цветок лучше укоренился, лучше использовать стимулятор роста корней.

Камелии нужна полутень, рыхлая, кислая и хорошо дренированная почва, а также равномерный полив.

Яркие цветы камелии на кусте. Фото: Medium

Цинния

Это очень красивое растение для любой клумбы в саду, ведь оно имеет разноцветные цветы, а еще оно прекрасно укореняется даже из черенков. Для этого выберите на циннии веточку без бутонов на 15 сантиметров и поставьте ее в воду или легкий песок, чтобы она укоренилась.

После этого циннию надо держать под прямыми солнечными лучами, в легкой, рыхлой и хорошо дренированной почве. А еще этот цветок нужно поливать умеренно.

Разноцветные цветы циннии на клумбе. Фото: Pinterest

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