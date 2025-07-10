Какие цветы в саду нельзя обрезать — чем это опасно, советы дачникам

Человек, который обрезает гортензии в саду. Фото: Pinterest

Садоводы с опытом знают, что одним из главных этапов выращивания цветов на клумбе является обрезка, но не всем она подходит. Узнайте, каким растениям эта процедура может принести много проблем, поэтому ее ни в коем случае нельзя проводить.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Растения, которые нельзя обрезать

Ангелония

Это эффектное растение не требует особого ухода и имеет много разных оттенков. Во многих климатических зонах этот цветок растет без остановки, начиная с весны и заканчивая осенью, и не нуждается в обрезке. Дело в том, что ангелония может стать слабой из-за этой процедуры, поэтому лучше не трогать ее.

Цветы ангелонии во время цветения в саду. Фото: Pixabay

Наперстянка пурпурная

Это растение привлекает внимание пчел и бабочек, поскольку в ее соцветиях содержится много нектара. Когда этот цветок отцветает, дачники всегда хотят обрезать его стебли. Однако, повторное цветение будет намного слабее, в результате чего вы можете потерять это растение в следующем сезоне.

Наперстянка пурпурная в саду. Фото: Pinterest

Эхинацея

Это растение считается одним из самых стойких для цветника, ведь оно долго цветет, прекрасно себя чувствует на бедных почвах и обладает лечебным действием. Если вы обрежете эхинацею, вы нарушите ее естественное самосеяние, и она не сможет самостоятельно восстановиться в следующем году.

Яркие цветы эхинацеи в саду. Фото: Pinterest

Гортензии

На первый взгляд, эти растения кажутся неприхотливыми, но процедура обрезки требует внимательного подхода. Это зависит от сорта, ведь некоторые растения цветут исключительно на прошлогодних побегах. Прежде, чем обрезать эти популярные цветы, вам нужно определить, какой именно сорт растет на вашей клумбе, чтобы не остаться без растений.

Пышные бутоны гортензии на клумбе. Фото: Pinterest

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