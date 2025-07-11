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Головна Дім Як поливати квіти в спеку, щоб не зіпсувати їх — поради

Як поливати квіти в спеку, щоб не зіпсувати їх — поради

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 12:22
Як треба поливати квіти в саду в спеку — корисні поради дачникам
Дачниця, яка поливає квіти на клумбі в саду. Фото: Pinterest

Коли надворі спекотно, важливо знайти баланс поливу квітів на клумбі, адже вони не переносять як посухи, так і надмірної кількості вологи. Досвідчені дачники пояснили, як потрібно проводити цю процедуру в літню спеку, щоб не нашкодити рослинам.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Посадка однакових квітів заздалегідь

Щоб не нашкодити рослинам під час поливу, краще одразу спланувати собі дизайн клумби і посадку квітів. Садівники з досвідом рекомендують садити поруч рослини, яким потрібна однакова кількість вологи. Так квіти будуть отримувати потрібну кількість води без дефіциту і надлишку.

Вибір правильного часу для поливу

У процесі проведення цієї процедури важливо, щоб рослини отримували максимальну користь. Тому варто обрати правильний час доби для поливу, а таким є ранній ранок або ранній вечір. У цей час волога встигає потрапляти у кореневу систему до палючих сонячних променів.

Полив цветов
Процедура поливу квітів на клумбі. Фото: Pinterest

Вибір способу поливу

Дачники не рекомендують поливати рослини разом з їхнім листям, адже так можна їм нашкодити. Рекомендується користуватися крапельним поливом або проточними шлангами, які доставляють воду аж до самої кореневої системи.

Забезпечення мульчування 

Якщо ви не можете постійно поливати квіти на клумбі, можете скористатися мульчуванням. Воно допомагає утримувати вологу в землі, а також не дає бур’янам активно розростатися на садовій ділянці.

Мульчирование роз
Процес мульчування троянд у саду. Фото: Pinterest

Підживлення рослин

У жодному разі не підживлюйте квіти великою кількістю добрив, коли надворі спекотно. Справа в тому, що від цього квіти відчувають стрес, тому підживлення буде для них свого роду додатковим навантаженням.

Нагадаємо, ми писали про те, які квіти на клумбі категорично не можна обрізати. 

Раніше ми розповідали про те, як потрібно обрізати квіти, коли вони відцвіли. 

Також ми повідомляли про те, які вуличні рослини можна без проблем виростити з живців.

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Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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