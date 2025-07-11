Как надо поливать цветы в саду в жару — полезные советы дачникам

Дачница, которая поливает цветы на клумбе в саду. Фото: Pinterest

Когда на улице жарко, важно найти баланс полива цветов на клумбе, ведь они не переносят как засухи, так и чрезмерного количества влаги. Опытные дачники объяснили, как нужно проводить эту процедуру в летнюю жару, чтобы не навредить растениям.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Посадка одинаковых цветов заранее

Чтобы не навредить растениям во время полива, лучше сразу спланировать себе дизайн клумбы и посадку цветов. Садоводы с опытом рекомендуют сажать рядом растения, которым требуется одинаковое количество влаги. Так цветы будут получать нужное количество воды без дефицита и избытка.

Выбор правильного времени для полива

В процессе проведения этой процедуры важно, чтобы растения получали максимальную пользу. Поэтому стоит выбрать правильное время суток для полива, а таковым является раннее утро или ранний вечер. В это время влага успевает попадать в корневую систему до палящих солнечных лучей.

Процедура полива цветов на клумбе. Фото: Pinterest

Выбор способа полива

Дачники не рекомендуют поливать растения вместе с их листьями, ведь так можно им навредить. Рекомендуется пользоваться капельным поливом или проточными шлангами, которые доставляют воду аж до самой корневой системы.

Обеспечение мульчирования

Если вы не можете постоянно поливать цветы на клумбе, можете воспользоваться мульчированием. Оно помогает удерживать влагу в земле, а также не дает сорнякам активно разрастаться на садовом участке.

Процесс мульчирования роз в саду. Фото: Pinterest

Подкормка растений

Ни в коем случае не подкармливайте цветы большим количеством удобрений, когда на улице жарко. Дело в том, что от этого цветы испытывают стресс, поэтому подкормка будет для них своего рода дополнительной нагрузкой.

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