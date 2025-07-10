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Головна Дім Які рослини не можна садити біля троянд, щоб не зіпсувати квіти

Які рослини не можна садити біля троянд, щоб не зіпсувати квіти

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 07:32
Що не можна садити біля троянд на клумбі — список рослин, поради дачникам
Садівниця, яка доглядає троянди на клумбі. Фото: House Digest

Щоб виростити на своїй клумбі найгарніші троянди, важливо не тільки їх поливати, обрізати і підживлювати, а й вирощувати з правильними "сусідами". Досвідчені садівники розповіли, які рослини категорично не можна висаджувати на одній ділянці з цими квітами.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Які рослини не можна вирощувати біля троянд у саду

Бузок

Садівники з досвідом категорично не рекомендують висаджувати цю рослину поруч із трояндами. Справа в тому, що потужне коріння бузків конкурує з цими квітами за воду і поживні елементи. До того ж, бузок може страждати від борошнистої роси, яка може чіпати троянди і псувати їхнє цвітіння.

Сирень
Гілки бузка у саду. Фото: Pinterest

Ротики 

Ці рослини зовні дуже гарні, але їх категорично не рекомендується висаджувати поруч із трояндами. А ще ротики схильні до іржі та борошнистої роси, які, в свою чергу, можуть передаватися на троянди, роблячи їх слабкими.

Львиный зев
Квіти ротиків на клумбі в саду. Фото: Pinterest

Овочі

Поруч із трояндами також не варто вирощувати перець, картоплю і помідори, адже ці рослини схильні до одних і тих самих шкідників і хвороб. А ще вони можуть бути джерелом зараження грибками, вертицильозом, а також страждати від попелиці та павутинного кліща.

Коллаж
Картопля, перець і помідори на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Мальви 

Садівники також не радять садити біля троянд мальви, адже ці рослини страждають від іржі, яка може з легкістю вражати їх обох. 

Мальвы
Яскраві квіти мальви в саду. Фото: Pinterest

Антенарія

Ця рослина щільно покриває землю, утримує вологу і створює гарне середовище для розвитку чорної плямистості. А ця хвороба особливо небезпечна для троянд. 

Кошачья лапка
Вирощування антенарії на ділянці. Фото: Pinterest

М'ята 

Ця ароматна рослина, хоч і бореться зі шкідниками, проте не підходить для вирощування біля троянд. М’ята швидко розростається, пригнічує коріння квітів і відлякує запилювачів своїм запахом.

Мята
Кущ м'яти у саду. Фото: Pinterest

Іпомея

Ця рослина може нашкодити трояндами, оскільки вони здатна швидко обвиватися навколо стебел. А ще іпомея створює тінь і конкурує з трояндами за воду з поживними елементами, а це, в свою чергу, погано впливає на розвиток цих рослин.

Ипомея
Яскраві квіти іпомеї на кущі. Фото: Freepik

Вербозілля лучне

Така рослина швидко розростається і створює щільні килимки, які можуть задушити квіти і конкурувати з ними за воду і поживні елементи. А ще вербозілля лучне сприяє розвитку грибкових хвороб.

Вербейник монетный
Розростання вербозілля лучного на ділянці. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, коли потрібно обрізати троянди, щоб не нашкодити їм. 

Раніше ми розповідали про те, чому троянди не цвітуть і як можна врятувати квіти. 

Також ми повідомляли про те, як можна врятувати троянди в саду від трипсів.

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Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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