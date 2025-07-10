Що не можна садити біля троянд на клумбі — список рослин, поради дачникам

Які рослини не можна садити біля троянд, щоб не зіпсувати квіти
Щоб виростити на своїй клумбі найгарніші троянди, важливо не тільки їх поливати, обрізати і підживлювати, а й вирощувати з правильними "сусідами". Досвідчені садівники розповіли, які рослини категорично не можна висаджувати на одній ділянці з цими квітами.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Які рослини не можна вирощувати біля троянд у саду
Бузок
Садівники з досвідом категорично не рекомендують висаджувати цю рослину поруч із трояндами. Справа в тому, що потужне коріння бузків конкурує з цими квітами за воду і поживні елементи. До того ж, бузок може страждати від борошнистої роси, яка може чіпати троянди і псувати їхнє цвітіння.
Ротики
Ці рослини зовні дуже гарні, але їх категорично не рекомендується висаджувати поруч із трояндами. А ще ротики схильні до іржі та борошнистої роси, які, в свою чергу, можуть передаватися на троянди, роблячи їх слабкими.
Овочі
Поруч із трояндами також не варто вирощувати перець, картоплю і помідори, адже ці рослини схильні до одних і тих самих шкідників і хвороб. А ще вони можуть бути джерелом зараження грибками, вертицильозом, а також страждати від попелиці та павутинного кліща.
Мальви
Садівники також не радять садити біля троянд мальви, адже ці рослини страждають від іржі, яка може з легкістю вражати їх обох.
Антенарія
Ця рослина щільно покриває землю, утримує вологу і створює гарне середовище для розвитку чорної плямистості. А ця хвороба особливо небезпечна для троянд.
М'ята
Ця ароматна рослина, хоч і бореться зі шкідниками, проте не підходить для вирощування біля троянд. М’ята швидко розростається, пригнічує коріння квітів і відлякує запилювачів своїм запахом.
Іпомея
Ця рослина може нашкодити трояндами, оскільки вони здатна швидко обвиватися навколо стебел. А ще іпомея створює тінь і конкурує з трояндами за воду з поживними елементами, а це, в свою чергу, погано впливає на розвиток цих рослин.
Вербозілля лучне
Така рослина швидко розростається і створює щільні килимки, які можуть задушити квіти і конкурувати з ними за воду і поживні елементи. А ще вербозілля лучне сприяє розвитку грибкових хвороб.
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