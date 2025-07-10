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Главная Дом Какие растения нельзя сажать возле роз, чтобы не испортить цветы

Какие растения нельзя сажать возле роз, чтобы не испортить цветы

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 07:32
Что нельзя сажать возле роз на клумбе — список растений, советы дачникам
Садовница, которая ухаживает за розами на клумбе. Фото: House Digest

Чтобы вырастить на своей клумбе самые красивые розы, важно не только их поливать, обрезать и подкармливать, но и выращивать с правильными "соседями". Опытные садоводы рассказали, какие растения категорически нельзя высаживать на одном участке с этими цветами.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Какие растения нельзя выращивать возле роз в саду

Сирень

Садоводы с опытом категорически не рекомендуют высаживать это растение рядом с розами. Дело в том, что мощные корни сирени конкурируют с этими цветами за воду и питательные элементы. К тому же сирень может страдать от мучнистой росы, которая может цеплять розы и портить их цветение.

Сирень
Ветки сирени в саду. Фото: Pinterest

Львиный зев

Эти растения внешне очень красивы, но их категорически не рекомендуется высаживать рядом с розами. А еще львиный зев подвержен ржавчине и мучнистой росе, которые, в свою очередь, могут передаваться на розы, делая их слабыми.

Львиный зев
Цветы львиного зева на клумбе в саду. Фото: Pinterest

Овощи

Рядом с розами также не стоит выращивать перец, картофель и помидоры, ведь эти растения подвержены одним и тем же вредителям и болезням. А еще они могут быть источником заражения грибками, вертицилезом, а также страдать от тли и паутинного клеща.

Коллаж
Картофель, перец и помидоры на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мальвы

Садоводы также не советуют сажать возле роз мальвы, ведь эти растения страдают от ржавчины, которая может с легкостью поражать их обоих.

Мальвы
Яркие цветы мальвы в саду. Фото: Pinterest

Кошачья лапка

Это растение плотно покрывает землю, удерживает влагу и создает хорошую среду для развития черной пятнистости. А эта болезнь особенно опасна для роз.

Кошачья лапка
Выращивание кошачьей лапки на участке. Фото: Pinterest

Мята

Это ароматное растение, хоть и борется с вредителями, однако не подходит для выращивания возле роз. Мята быстро разрастается, угнетает корни цветов и отпугивает опылителей своим запахом.

Мята
Куст мяты в саду. Фото: Pinterest

Ипомея

Это растение может навредить розам, поскольку они способно быстро обвиваться вокруг стеблей. А еще ипомея создает тень и конкурирует с розами за воду с питательными элементами, а это, в свою очередь, плохо влияет на развитие этих растений.

Ипомея
Яркие цветы ипомеи на кусте. Фото: Freepik

Вербейник монетный

Такое растение быстро разрастается и создает плотные коврики, которые могут задушить цветы и конкурировать с ними за воду и питательные элементы. А еще вербейник монетный способствует развитию грибковых болезней.

Вербейник монетный
Разрастание вербейника монетного на участке. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, когда нужно обрезать розы, чтобы не навредить им.

Ранее мы рассказывали о том, почему розы не цветут и как можно спасти цветы.

Также мы сообщали о том, как можно спасти розы в саду от трипсов.

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Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
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