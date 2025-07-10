Что нельзя сажать возле роз на клумбе — список растений, советы дачникам

Какие растения нельзя сажать возле роз, чтобы не испортить цветы
Чтобы вырастить на своей клумбе самые красивые розы, важно не только их поливать, обрезать и подкармливать, но и выращивать с правильными "соседями". Опытные садоводы рассказали, какие растения категорически нельзя высаживать на одном участке с этими цветами.
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Какие растения нельзя выращивать возле роз в саду
Сирень
Садоводы с опытом категорически не рекомендуют высаживать это растение рядом с розами. Дело в том, что мощные корни сирени конкурируют с этими цветами за воду и питательные элементы. К тому же сирень может страдать от мучнистой росы, которая может цеплять розы и портить их цветение.
Львиный зев
Эти растения внешне очень красивы, но их категорически не рекомендуется высаживать рядом с розами. А еще львиный зев подвержен ржавчине и мучнистой росе, которые, в свою очередь, могут передаваться на розы, делая их слабыми.
Овощи
Рядом с розами также не стоит выращивать перец, картофель и помидоры, ведь эти растения подвержены одним и тем же вредителям и болезням. А еще они могут быть источником заражения грибками, вертицилезом, а также страдать от тли и паутинного клеща.
Мальвы
Садоводы также не советуют сажать возле роз мальвы, ведь эти растения страдают от ржавчины, которая может с легкостью поражать их обоих.
Кошачья лапка
Это растение плотно покрывает землю, удерживает влагу и создает хорошую среду для развития черной пятнистости. А эта болезнь особенно опасна для роз.
Мята
Это ароматное растение, хоть и борется с вредителями, однако не подходит для выращивания возле роз. Мята быстро разрастается, угнетает корни цветов и отпугивает опылителей своим запахом.
Ипомея
Это растение может навредить розам, поскольку они способно быстро обвиваться вокруг стеблей. А еще ипомея создает тень и конкурирует с розами за воду с питательными элементами, а это, в свою очередь, плохо влияет на развитие этих растений.
Вербейник монетный
Такое растение быстро разрастается и создает плотные коврики, которые могут задушить цветы и конкурировать с ними за воду и питательные элементы. А еще вербейник монетный способствует развитию грибковых болезней.
Напомним, мы писали о том, когда нужно обрезать розы, чтобы не навредить им.
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