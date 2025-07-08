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Головна Дім Троянди в липні відцвіли — як можна "оживити" квіти

Троянди в липні відцвіли — як можна "оживити" квіти

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 19:30
Що треба зробити з трояндами в липні 2025, щоб змусити їх повторно цвісти — поради дачникам
Людина, яка обрізає кущі відцвілих троянд. Фото: Pinterest

Якщо на вашій клумбі ростуть троянди, ви повинні дещо знати, щоб стимулювати нове цвітіння цього літа. Досвідчені садівники розповіли, що потрібно обов’язково зробити з цими популярними рослинами в липні 2025 року, щоб вони знову зацвіли.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Вчасна обрізка відцвілих бутонів

Одним з найдієвіших методів змусити троянди цвісти є вчасне видалення бутонів, які вже відцвіли. Але це працює лише тоді, коли квіти починають в’янути і втрачають сили на формування насіння. Якщо ви обріжете бутони, які вже відцвіли, то троянди віддадуть всі сили на формування нових квітів.

Щоб правильно обрізати бутони на трояндах, обов’язково скористайтеся гострим секатором. Робіть це лише один раз на тиждень, особливо, коли надворі ллє дощ або спекотно. Обрізані пелюстки залиште під кущем, оскільки вони ще можуть стати гарним природним добривом для рослин.

Обрезка роз
Процедура обрізки бутонів троянд у саду. Фото: Gardener`s Path

Ефективне підживлення

Разом із обрізкою троянд рекомендується підживлювати кущі цих квітів компостом із вмістом деревної золи. Цей засіб вважається ефективним стимулятором для цвітіння квітів. Для приготування ефективного добрива візьміть такі інгредієнти, як:

  • Компост чи перегній — одна-дві жмені 
  • Деревна зола — 0,5 склянки
  • Тепла вода — п’ять літрів
Подкормка роз
Підживлення куща троянд на клумбі. Фото: Epic Gardening

Розпушування ґрунту, посипання компостом, полив і мульчування

У липні 2025 року потрібно обов’язково розпушити ґрунт навколо кущів троянди, посипати компостом в прикореневій зоні і полити теплою водою. Потім треба замульчувати кущі листям або скошеною травою, щоб утримати вологу і допомогти ґрунту "дихати".

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно позбутися трипсів на трояндах. 

Раніше ми розповідали про те, чому бутони троянд почали темніти і як врятувати рослини. 

Також ми повідомляли про те, чому троянди не цвітуть і як можна врятувати квіти. 

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Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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