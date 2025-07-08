Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом Розы в июле отцвели — как можно "оживить" цветы

Розы в июле отцвели — как можно "оживить" цветы

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 19:30
Что надо сделать с розами в июле 2025, чтобы заставить их повторно цвести — советы дачникам
Человек, который обрезает кусты отцветших роз. Фото: Pinterest

Если на вашей клумбе растут розы, вы должны кое-что знать, чтобы стимулировать новое цветение этим летом. Опытные садоводы рассказали, что нужно обязательно сделать с этими популярными растениями в июле 2025 года, чтобы они снова зацвели.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Как заставить розы снова зацвести

Своевременная обрезка отцветших бутонов

Одним из самых действенных методов заставить розы цвести является своевременное удаление бутонов, которые уже отцвели. Но это работает только тогда, когда цветы начинают увядать и теряют силы на формирование семян. Если вы обрежете бутоны, которые уже отцвели, то розы отдадут все силы на формирование новых цветов.

Чтобы правильно обрезать бутоны на розах, обязательно воспользуйтесь острым секатором. Делайте это только один раз в неделю, особенно, когда на улице льет дождь или жарко. Обрезанные лепестки оставьте под кустом, поскольку они еще могут стать хорошим природным удобрением для растений.

Обрезка роз
Процедура обрезки бутонов роз в саду. Фото: Gardener`s Path

Эффективная подкормка

Вместе с обрезкой роз рекомендуется подкармливать кусты этих цветов компостом с содержанием древесной золы. Это средство считается эффективным стимулятором для цветения цветов. Для приготовления эффективного удобрения возьмите такие ингредиенты, как:

  • Компост или перегной — одна-две горсти
  • Древесная зола — 0,5 стакана
  • Теплая вода — пять литров
Подкормка роз
Подкормка куста роз на клумбе. Фото: Epic Gardening

Рыхление почвы, посыпание компостом, полив и мульчирование

В июле 2025 года нужно обязательно разрыхлить почву вокруг кустов розы, посыпать компостом в прикорневой зоне и полить теплой водой. Затем надо замульчировать кусты листьями или скошенной травой, чтобы удержать влагу и помочь почве "дышать".

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно избавиться от трипсов на розах.

Ранее мы рассказывали о том, почему бутоны роз начали темнеть и как спасти растения.

Также мы сообщали о том, почему розы не цветут и как можно спасти цветы.

растения цветы советы сад эффективные способы розы
Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации