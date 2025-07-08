Что надо сделать с розами в июле 2025, чтобы заставить их повторно цвести — советы дачникам

Человек, который обрезает кусты отцветших роз. Фото: Pinterest

Если на вашей клумбе растут розы, вы должны кое-что знать, чтобы стимулировать новое цветение этим летом. Опытные садоводы рассказали, что нужно обязательно сделать с этими популярными растениями в июле 2025 года, чтобы они снова зацвели.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Своевременная обрезка отцветших бутонов

Одним из самых действенных методов заставить розы цвести является своевременное удаление бутонов, которые уже отцвели. Но это работает только тогда, когда цветы начинают увядать и теряют силы на формирование семян. Если вы обрежете бутоны, которые уже отцвели, то розы отдадут все силы на формирование новых цветов.

Чтобы правильно обрезать бутоны на розах, обязательно воспользуйтесь острым секатором. Делайте это только один раз в неделю, особенно, когда на улице льет дождь или жарко. Обрезанные лепестки оставьте под кустом, поскольку они еще могут стать хорошим природным удобрением для растений.

Процедура обрезки бутонов роз в саду. Фото: Gardener`s Path

Эффективная подкормка

Вместе с обрезкой роз рекомендуется подкармливать кусты этих цветов компостом с содержанием древесной золы. Это средство считается эффективным стимулятором для цветения цветов. Для приготовления эффективного удобрения возьмите такие ингредиенты, как:

Компост или перегной — одна-две горсти

Древесная зола — 0,5 стакана

Теплая вода — пять литров

Подкормка куста роз на клумбе. Фото: Epic Gardening

Рыхление почвы, посыпание компостом, полив и мульчирование

В июле 2025 года нужно обязательно разрыхлить почву вокруг кустов розы, посыпать компостом в прикорневой зоне и полить теплой водой. Затем надо замульчировать кусты листьями или скошенной травой, чтобы удержать влагу и помочь почве "дышать".

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