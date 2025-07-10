Чим треба підживити троянди в липні 2025, щоб бутони були великими — поради садівникам

Людина, яка підживлює кущ троянди добривом. Фото: Pinterest

Для пишного цвітіння троянд недостатньо просто обрати гарний сорт, ще дуже важливо насичувати їх необхідною кількістю поживних елементів. Досвідчені дачники розповіли, чим потрібно обов’язково підживити "королев саду" цього літа, щоб стимулювати цвітіння.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Під час бутонізації троянди витрачають свої сили на формування максимальної кількості листя, пагонів і квіток. А коли цей етап закінчується, садівники намагаються зробити так, щоб ці рослини продовжили квітнути.

Для цього потрібно звернути свою увагу на літнє підживлення, яке наситить ці квіти всіма поживними елементами для цвітіння.

Кущі різнокольорових троянд на клумбі. Фото: Pinterest

Чим варто удобрити троянди в липні 2025 року

Органічні добрива

Всі дачники знають, що троянди люблять, коли їх підживлюють органічними добривами. Але їх потрібно правильно вносити, щоб не залишити на листях опіки. До того ж, добрива, які містять азот, треба вносити або на початку сезону цвітіння троянд, або наприкінці.

І хоча азот не псує троянди, він віддає всі їхні ресурси на листя, коріння і пагони, але аж ніяк не на формування бутонів. Справа в тому, що цей процес буде пригнічений від азотовмісних добрив, а ви не зможете отримати пишні троянди у власному саду.

Процес підживлення куща троянд у саду. Фото: Epic Gardening

Комплексне добриво

Якщо ви хочете підтримат декоративність своїх троянд, придбайте для них добрива, які мають у своєму складі калій, сульфур, магній і фосфор, а також мінеральні елементи, які потрібні бутонам. Але ні в якому разі не підживлюйте свої троянди на етапі цвітіння, оскільки цей процес може скоротитися втричі.

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