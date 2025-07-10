Чем надо подкормить розы в июле 2025, чтобы бутоны были крупными — советы садоводам

Человек, который подкармливает куст розы удобрением. Фото: Pinterest

Для пышного цветения роз недостаточно просто выбрать хороший сорт, еще очень важно насыщать их необходимым количеством питательных элементов. Опытные дачники рассказали, чем нужно обязательно подкормить "королев сада" этим летом, чтобы стимулировать цветение.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Во время бутонизации розы тратят свои силы на формирование максимального количества листьев, побегов и цветков. А когда этот этап заканчивается, садоводы стараются сделать так, чтобы эти растения продолжили цвести.

Для этого нужно обратить свое внимание на летнюю подкормку, которая насытит эти цветы всеми питательными элементами для цветения.

Кусты разноцветных роз на клумбе. Фото: Pinterest

Чем стоит удобрить розы в июле 2025 года

Органические удобрения

Все дачники знают, что розы любят, когда их подкармливают органическими удобрениями. Но их нужно правильно вносить, чтобы не оставить на листьях ожоги. К тому же, удобрения, которые содержат азот, надо вносить либо в начале сезона цветения роз, либо в конце.

И хотя азот не портит розы, он отдает все их ресурсы на листья, корни и побеги, но отнюдь не на формирование бутонов. Дело в том, что этот процесс будет подавлен от азотосодержащих удобрений, а вы не сможете получить пышные розы в собственном саду.

Процесс подкормки куста роз в саду. Фото: Epic Gardening

Комплексное удобрение

Если вы хотите поддержать декоративность своих роз, приобретите для них удобрения, которые имеют в своем составе калий, сульфур, магний и фосфор, а также минеральные элементы, которые нужны бутонам. Но ни в коем случае не подкармливайте свои розы на этапе цветения, поскольку этот процесс может сократиться втрое.

Напомним, мы писали о том, как можно возобновить цветение роз в июле 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, когда нужно обрезать розы, чтобы стимулировать пышное цветение.

Также мы сообщали о том, почему розы не цветут и как можно спасти цветы.