Что нельзя сажать возле лаванды на клумбе — советы дачникам

Человек, который срезает лаванды в саду. Фото: Freepik

Если вы хотите вырастить на своей клумбе самую красивую лаванду, вам стоит не только хорошо ухаживать за ней, но и посадить возле нее правильных "соседей". Опытные садоводы рассказали, какие растения точно никогда нельзя высаживать рядом с этим цветком, чтобы не испортить его цветение и аромат.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Лаванда — это очень красивое ароматное растение, которое создает декоративный вид на клумбе. Но для действительно хорошего цветения необходимо соблюдать определенные условия, в частности соседство с другими растениями. Дело в том, что некоторые растения могут подавить рост лаванды, поэтому от совместного выращивания стоит отказаться.

Узнайте, что ни в коем случае не рекомендуется сажать рядом с лавандой в саду.

Собранный букет из лаванды в поле. Фото: Pinterest

Какие растения нельзя сеять рядом с лавандой в саду

Недотрога мелкоцветковая

Это растение любит расти в тени, а также нуждается в увлажненной земле, в отличие от лаванды, которая, наоборот, любит солнце и минимальный полив. Потребности этих растений настолько разные, что если вы посадите их вместе, вы рискуете подавить рост одного из них. К сожалению, чаще всего это касается лаванды.

Недотрога мелкоцветковая в лесу. Фото: Pinterest

Хоста

Несмотря на то, что хоста создает декоративный вид вместе с лавандой, она очень не любит прямых солнечных лучей. Дело в том, что листья этого растения получают ожоги от солнца, поэтому ее категорически не рекомендуется выращивать возле лаванды на клумбе.

Большой куст хосты в саду. Фото: Freepik

Камелия

Дачники считают это растение довольно нежным, а само оно любит влажные условия и полутень. Камелия любит одну среду, которая совсем не подходит лаванде. Поэтому соседство этих двух растений может плохо повлиять на их рост и развитие.

Пышные бутоны камелии на растениях. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие цветы можно посадить на клумбе в августе 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, как можно вырастить пышные хризантемы на клумбе.

Также мы сообщали о том, когда лучше сажать гортензию в саду, чтобы она пышно цвела.