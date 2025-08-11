Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Какие растения лучше не выращивать возле лаванды — советы

Какие растения лучше не выращивать возле лаванды — советы

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 12:22
Что нельзя сажать возле лаванды на клумбе — советы дачникам
Человек, который срезает лаванды в саду. Фото: Freepik

Если вы хотите вырастить на своей клумбе самую красивую лаванду, вам стоит не только хорошо ухаживать за ней, но и посадить возле нее правильных "соседей". Опытные садоводы рассказали, какие растения точно никогда нельзя высаживать рядом с этим цветком, чтобы не испортить его цветение и аромат.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Лаванда — это очень красивое ароматное растение, которое создает декоративный вид на клумбе. Но для действительно хорошего цветения необходимо соблюдать определенные условия, в частности соседство с другими растениями. Дело в том, что некоторые растения могут подавить рост лаванды, поэтому от совместного выращивания стоит отказаться.

Узнайте, что ни в коем случае не рекомендуется сажать рядом с лавандой в саду.

Лаванда
Собранный букет из лаванды в поле. Фото: Pinterest

Какие растения нельзя сеять рядом с лавандой в саду

Недотрога мелкоцветковая

Это растение любит расти в тени, а также нуждается в увлажненной земле, в отличие от лаванды, которая, наоборот, любит солнце и минимальный полив. Потребности этих растений настолько разные, что если вы посадите их вместе, вы рискуете подавить рост одного из них. К сожалению, чаще всего это касается лаванды.

Недотрога мелкоцветковая
Недотрога мелкоцветковая в лесу. Фото: Pinterest

Хоста

Несмотря на то, что хоста создает декоративный вид вместе с лавандой, она очень не любит прямых солнечных лучей. Дело в том, что листья этого растения получают ожоги от солнца, поэтому ее категорически не рекомендуется выращивать возле лаванды на клумбе.

Хоста
Большой куст хосты в саду. Фото: Freepik

Камелия

Дачники считают это растение довольно нежным, а само оно любит влажные условия и полутень. Камелия любит одну среду, которая совсем не подходит лаванде. Поэтому соседство этих двух растений может плохо повлиять на их рост и развитие.

Камелия
Пышные бутоны камелии на растениях. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие цветы можно посадить на клумбе в августе 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, как можно вырастить пышные хризантемы на клумбе.

Также мы сообщали о том, когда лучше сажать гортензию в саду, чтобы она пышно цвела.

растения цветы советы сад лаванда
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации