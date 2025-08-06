Які квіти можна посадити на клумбі в серпні 2025 року — поради дачникам

Ці квіти ще не пізно посадити в серпні 2025 — поради дачникам
Якщо ви хочете створити справжній квітучий куточок у своєму саду, вам варто звернути увагу на певні види рослин, які цвітуть аж до глибокої осені. Досвідчені дачники розповіли, що можна сміливо посадити на клумбі в серпні 2025 року.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Що можна посадити на клумбі в серпні 2025 року
Айстри
Якщо ви хочете насолодитися пишним цвітінням у вересні, досвідчені садівники рекомендують звернути увагу саме на ці рослини. Для цього обов’язково вибирайте ранні сорти і регулярно поливайте ці квіти, оскільки в серпні ще може бути спекотно.
Фіалки "Віола"
Ці рослини не потребують особливого догляду і гарно витримують холоди восени, тому вони можуть квітнути навіть у вересні та жовтні. Просто посадіть цей сорт фіалок цього місяця, і вони встигнуть вкоренитися до настання холодів і вже навесні тішитимуть вас яскравим цвітінням.
Маргаритки
Ці рослини доволі швидко приживаються і гарно витримують зниження температури повітря. Якщо ви посадите їх у першій половині серпня, вони сформують міцне коріння до зими і навесні рясно зацвітуть.
Незабудки
Зазвичай ці квіти сіють під зиму, але в серпні також можна їх посадити на клумбі. Незабудки гарно приживаються, формують листову розетку і чудово витримують холоди в зимову пору року.
Хризантеми
Якщо у вас вдома є саджанці цих квітів, можете їх сміливо посіяти цього місяця. Хризантемам зовсім не страшний короткий світловий день, і вони з легкістю і швидко звикають до зниження температури повітря. Тому це ще одні ідеальні квіти для посадки в серпні.
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