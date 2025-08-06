Які квіти можна посадити на клумбі в серпні 2025 року — поради дачникам

Людина, яка висаджує квіти на клумбі. Фото: Pinterest

Якщо ви хочете створити справжній квітучий куточок у своєму саду, вам варто звернути увагу на певні види рослин, які цвітуть аж до глибокої осені. Досвідчені дачники розповіли, що можна сміливо посадити на клумбі в серпні 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Айстри

Якщо ви хочете насолодитися пишним цвітінням у вересні, досвідчені садівники рекомендують звернути увагу саме на ці рослини. Для цього обов’язково вибирайте ранні сорти і регулярно поливайте ці квіти, оскільки в серпні ще може бути спекотно.

Букет айстр різного кольору. Фото: Pinterest

Фіалки "Віола"

Ці рослини не потребують особливого догляду і гарно витримують холоди восени, тому вони можуть квітнути навіть у вересні та жовтні. Просто посадіть цей сорт фіалок цього місяця, і вони встигнуть вкоренитися до настання холодів і вже навесні тішитимуть вас яскравим цвітінням.

Фіалки сорту "Віола" на клумбі. Фото: Pinterest

Маргаритки

Ці рослини доволі швидко приживаються і гарно витримують зниження температури повітря. Якщо ви посадите їх у першій половині серпня, вони сформують міцне коріння до зими і навесні рясно зацвітуть.

Маргаритки під час цвітіння в саду. Фото: Pixabay

Незабудки

Зазвичай ці квіти сіють під зиму, але в серпні також можна їх посадити на клумбі. Незабудки гарно приживаються, формують листову розетку і чудово витримують холоди в зимову пору року.

Красиві незабудки в саду. Фото: Pinterest

Хризантеми

Якщо у вас вдома є саджанці цих квітів, можете їх сміливо посіяти цього місяця. Хризантемам зовсім не страшний короткий світловий день, і вони з легкістю і швидко звикають до зниження температури повітря. Тому це ще одні ідеальні квіти для посадки в серпні.

Пишний бутон хризантем на клумбі. Фото: Pexels

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