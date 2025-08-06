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Головна Дім та город Ці квіти ще не пізно посадити в серпні 2025 — поради дачникам

Ці квіти ще не пізно посадити в серпні 2025 — поради дачникам

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 12:22
Які квіти можна посадити на клумбі в серпні 2025 року — поради дачникам
Людина, яка висаджує квіти на клумбі. Фото: Pinterest

Якщо ви хочете створити справжній квітучий куточок у своєму саду, вам варто звернути увагу на певні види рослин, які цвітуть аж до глибокої осені. Досвідчені дачники розповіли, що можна сміливо посадити на клумбі в серпні 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Що можна посадити на клумбі в серпні 2025 року

Айстри

Якщо ви хочете насолодитися пишним цвітінням у вересні, досвідчені садівники рекомендують звернути увагу саме на ці рослини. Для цього обов’язково вибирайте ранні сорти і регулярно поливайте ці квіти, оскільки в серпні ще може бути спекотно.

Астры
Букет айстр різного кольору. Фото: Pinterest

Фіалки "Віола"

Ці рослини не потребують особливого догляду і гарно витримують холоди восени, тому вони можуть квітнути навіть у вересні та жовтні. Просто посадіть цей сорт фіалок цього місяця, і вони встигнуть вкоренитися до настання холодів і вже навесні тішитимуть вас яскравим цвітінням.

Фиалки
Фіалки сорту "Віола" на клумбі. Фото: Pinterest

Маргаритки 

Ці рослини доволі швидко приживаються і гарно витримують зниження температури повітря. Якщо ви посадите їх у першій половині серпня, вони сформують міцне коріння до зими і навесні рясно зацвітуть.

Маргаритки
Маргаритки під час цвітіння в саду. Фото: Pixabay

Незабудки

Зазвичай ці квіти сіють під зиму, але в серпні також можна їх посадити на клумбі. Незабудки гарно приживаються, формують листову розетку і чудово витримують холоди в зимову пору року.

Незабудки
Красиві незабудки в саду. Фото: Pinterest

Хризантеми

Якщо у вас вдома є саджанці цих квітів, можете їх сміливо посіяти цього місяця. Хризантемам зовсім не страшний короткий світловий день, і вони з легкістю і швидко звикають до зниження температури повітря. Тому це ще одні ідеальні квіти для посадки в серпні.

Хризантемы
Пишний бутон хризантем на клумбі. Фото: Pexels

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно доглядати хризантеми, щоб вони пишно цвіли. 

Раніше ми розповідали про те, які квіти здатні відлякувати комах від будинку. 

Також ми повідомляли про те, як потрібно поливати квіти під час літньої спеки.

рослини квіти поради сад серпень
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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