Які квіти посадити біля будинку, щоб відлякати комах — поради дачникам

Людина, яка висаджує квіти на ділянці. Фото: Freepik

Якщо ви хочете спокійно сидіти влітку на веранді або біля ганку, де не буде жодних набридливих комах, вам варто посадити біля будинку три рослини. Досвідчені дачники назвали три квітки, які допоможуть вам відлякати комарів, мух, мошок і навіть ос від своєї хати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Квіти, які варто посадити біля дому

Лаванда

Ця квітка не лише створює неймовірний запах на подвір’ї, а й захищає вас від комах. Справа в тому, що лаванда має доволі яскраво виражений аромат, який подобається людям, але є нестерпним для комарів, мошок, жуків і молі.

Посадіть цю рослину біля доріжок, під вікнами або вздовж лавочок на вашому подвір’ї. Лаванда квітне майже ціле літо, а її гілочки в сушеному вигляді можна зберігати в шафах, щоб відлякувати міль від ваших речей там.

Яскраве цвітіння лаванди в полі. Фото: Pinterest

Календула

Ця звичайна, але яскрава рослина має сильні інсектицидні властивості, завдяки яким вона відлякує комарів, білокрилку, попелиці та навіть нематод, які ховаються в ґрунті. А ще календула має антисептичну дію, тому свіже листя цієї рослини використовують в домашній медицині.

Садіть цю рослину на клумбах, в контейнерах біля входу або безпосередньо на вікнах свого дому. Головними перевагами календули є невибагливість і просте розмноження шляхом самосіву.

Кущ календули на городі. Фото: Pinterest

Чорнобривці

Сьогодні ці популярні українські квіти можна побачити чи не на кожній дачній ділянці. Ці рослини мають доволі різкий аромат, який відлякує мурах, білокрилку і попелицю. Ба більше, навіть ґрунтові шкідники не наближаються до місць, де у вас ростуть чорнобривці.

Садити українські квіти краще вздовж паркану, на клумбах біля ґанку або під вікнами. А ще чорнобривці довго квітнуть, починаючи з червня, закінчуючи аж першими заморозками.

Квіти чорнобривців під час цвітіння. Фото: Pinterest

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