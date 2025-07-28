Какие цветы посадить возле дома, чтобы отпугнуть насекомых — советы дачникам

Человек, который высаживает цветы на участке. Фото: Freepik

Если вы хотите спокойно сидеть летом на веранде или у крыльца, где не будет никаких надоедливых насекомых, вам стоит посадить возле дома три растения. Опытные дачники назвали три цветка, которые помогут вам отпугнуть комаров, мух, мошек и даже ос от своего дома.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Цветы, которые стоит посадить возле дома

Лаванда

Этот цветок не только создает невероятный запах во дворе, но и защищает вас от насекомых. Дело в том, что лаванда имеет довольно ярко выраженный аромат, который нравится людям, но является невыносимым для комаров, мошек, жуков и моли.

Посадите это растение возле дорожек, под окнами или вдоль лавочек в вашем дворе. Лаванда цветет почти целое лето, а ее веточки в сушеном виде можно хранить в шкафах, чтобы отпугивать моль от ваших вещей там.

Яркое цветение лаванды в поле. Фото: Pinterest

Календула

Это обычное, но яркое растение обладает сильными инсектицидными свойствами, благодаря которым оно отпугивает комаров, белокрылку, тлю и даже нематод, которые прячутся в почве. А еще календула обладает антисептическим действием, поэтому свежие листья этого растения используют в домашней медицине.

Сажайте это растение на клумбах, в контейнерах у входа или непосредственно на окнах своего дома. Главными преимуществами календулы являются неприхотливость и простое размножение путем самосева.

Куст календулы на огороде. Фото: Pinterest

Бархатцы

Сегодня эти популярные украинские цветы можно увидеть чуть ли не на каждом дачном участке. Эти растения имеют довольно резкий аромат, который отпугивает муравьев, белокрылку и тлю. Более того, даже почвенные вредители не приближаются к местам, где у вас растут бархатцы.

Сажать украинские цветы лучше вдоль забора, на клумбах у крыльца или под окнами. А еще бархатцы долго цветут, начиная с июня, заканчивая аж первыми заморозками.

Цветы бархатцев во время цветения. Фото: Pinterest

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