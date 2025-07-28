Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Посадите эти цветы возле дома, чтобы отпугнуть от него насекомых

Посадите эти цветы возле дома, чтобы отпугнуть от него насекомых

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 12:22
Какие цветы посадить возле дома, чтобы отпугнуть насекомых — советы дачникам
Человек, который высаживает цветы на участке. Фото: Freepik

Если вы хотите спокойно сидеть летом на веранде или у крыльца, где не будет никаких надоедливых насекомых, вам стоит посадить возле дома три растения. Опытные дачники назвали три цветка, которые помогут вам отпугнуть комаров, мух, мошек и даже ос от своего дома.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Цветы, которые стоит посадить возле дома

Лаванда

Этот цветок не только создает невероятный запах во дворе, но и защищает вас от насекомых. Дело в том, что лаванда имеет довольно ярко выраженный аромат, который нравится людям, но является невыносимым для комаров, мошек, жуков и моли.

Посадите это растение возле дорожек, под окнами или вдоль лавочек в вашем дворе. Лаванда цветет почти целое лето, а ее веточки в сушеном виде можно хранить в шкафах, чтобы отпугивать моль от ваших вещей там.

Лаванда
Яркое цветение лаванды в поле. Фото: Pinterest

Календула

Это обычное, но яркое растение обладает сильными инсектицидными свойствами, благодаря которым оно отпугивает комаров, белокрылку, тлю и даже нематод, которые прячутся в почве. А еще календула обладает антисептическим действием, поэтому свежие листья этого растения используют в домашней медицине.

Сажайте это растение на клумбах, в контейнерах у входа или непосредственно на окнах своего дома. Главными преимуществами календулы являются неприхотливость и простое размножение путем самосева.

Календула
Куст календулы на огороде. Фото: Pinterest

Бархатцы

Сегодня эти популярные украинские цветы можно увидеть чуть ли не на каждом дачном участке. Эти растения имеют довольно резкий аромат, который отпугивает муравьев, белокрылку и тлю. Более того, даже почвенные вредители не приближаются к местам, где у вас растут бархатцы.

Сажать украинские цветы лучше вдоль забора, на клумбах у крыльца или под окнами. А еще бархатцы долго цветут, начиная с июня, заканчивая аж первыми заморозками.

Бархатцы
Цветы бархатцев во время цветения. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно поливать цветы на клумбе, когда на улице жарко.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения в саду категорически нельзя обрезать.

Также мы сообщали о том, как правильно обрезать цветы, которые уже отцвели.

растения насекомые цветы советы лаванда календула
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации