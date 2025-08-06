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Главная Дом и огород Эти цветы еще не поздно посадить в августе 2025 — советы дачникам

Эти цветы еще не поздно посадить в августе 2025 — советы дачникам

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 12:22
Какие цветы можно посадить на клумбе в августе 2025 года — советы дачникам
Человек, который высаживает цветы на клумбе. Фото: Pinterest

Если вы хотите создать настоящий цветущий уголок в своем саду, вам стоит обратить внимание на определенные виды растений, которые цветут аж до глубокой осени. Опытные дачники рассказали, что можно смело посадить на клумбе в августе 2025 года.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Что можно посадить на клумбе в августе 2025 

Астры

Если вы хотите насладиться пышным цветением в сентябре, опытные садоводы рекомендуют обратить внимание именно на эти растения. Для этого обязательно выбирайте ранние сорта и регулярно поливайте эти цветы, поскольку в августе еще может быть жарко.

Астры
Букет астр разного цвета. Фото: Pinterest

Фиалки "Виола"

Эти растения не требуют особого ухода и хорошо выдерживают холода осенью, поэтому они могут цвести даже в сентябре и октябре. Просто посадите этот сорт фиалок в этом месяце, и они успеют укорениться до наступления холодов и уже весной будут радовать вас ярким цветением.

Фиалки
Фиалки сорта "Виола" на клумбе. Фото: Pinterest

Маргаритки

Эти растения довольно быстро приживаются и хорошо выдерживают снижение температуры воздуха. Если вы посадите их в первой половине августа, они сформируют крепкие корни к зиме и весной обильно зацветут.

Маргаритки
Маргаритки во время цветения в саду. Фото: Pixabay

Незабудки

Обычно эти цветы сеют под зиму, но в августе также можно их посадить на клумбе. Незабудки хорошо приживаются, формируют листовую розетку и прекрасно выдерживают холода в зимнее время года.

Незабудки
Красивые незабудки в саду. Фото: Pinterest

Хризантемы

Если у вас дома есть саженцы этих цветов, можете их смело посеять в этом месяце. Хризантемам совсем не страшен короткий световой день, и они с легкостью и быстро привыкают к снижению температуры воздуха. Поэтому это еще одни идеальные цветы для посадки в августе.

Хризантемы
Пышный бутон хризантем на клумбе. Фото: Pexels

Напомним, мы писали о том, как правильно ухаживать за хризантемами, чтобы они пышно цвели.

Ранее мы рассказывали о том, какие цветы способны отпугивать насекомых от дома.

Также мы сообщали о том, как нужно поливать цветы во время летней жары.

растения цветы советы сад август
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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