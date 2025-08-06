Какие цветы можно посадить на клумбе в августе 2025 года — советы дачникам

Человек, который высаживает цветы на клумбе. Фото: Pinterest

Если вы хотите создать настоящий цветущий уголок в своем саду, вам стоит обратить внимание на определенные виды растений, которые цветут аж до глубокой осени. Опытные дачники рассказали, что можно смело посадить на клумбе в августе 2025 года.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Астры

Если вы хотите насладиться пышным цветением в сентябре, опытные садоводы рекомендуют обратить внимание именно на эти растения. Для этого обязательно выбирайте ранние сорта и регулярно поливайте эти цветы, поскольку в августе еще может быть жарко.

Букет астр разного цвета. Фото: Pinterest

Фиалки "Виола"

Эти растения не требуют особого ухода и хорошо выдерживают холода осенью, поэтому они могут цвести даже в сентябре и октябре. Просто посадите этот сорт фиалок в этом месяце, и они успеют укорениться до наступления холодов и уже весной будут радовать вас ярким цветением.

Фиалки сорта "Виола" на клумбе. Фото: Pinterest

Маргаритки

Эти растения довольно быстро приживаются и хорошо выдерживают снижение температуры воздуха. Если вы посадите их в первой половине августа, они сформируют крепкие корни к зиме и весной обильно зацветут.

Маргаритки во время цветения в саду. Фото: Pixabay

Незабудки

Обычно эти цветы сеют под зиму, но в августе также можно их посадить на клумбе. Незабудки хорошо приживаются, формируют листовую розетку и прекрасно выдерживают холода в зимнее время года.

Красивые незабудки в саду. Фото: Pinterest

Хризантемы

Если у вас дома есть саженцы этих цветов, можете их смело посеять в этом месяце. Хризантемам совсем не страшен короткий световой день, и они с легкостью и быстро привыкают к снижению температуры воздуха. Поэтому это еще одни идеальные цветы для посадки в августе.

Пышный бутон хризантем на клумбе. Фото: Pexels

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