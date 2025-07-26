Коли краще садити гортензію в саду — найкращий сезон і час доби, поради дачникам

Людина, яка садить кущ гортензій у саду. Фото: Pinterest

Щоб отримати на своїй клумбі пишну гортензію, варто знати не лише те, як її доглядати з моменту посадки до моменту збору букета, а й те, коли її краще садити. Досвідчені садівники розповіли, який час для посадки цих квітів у саду вважається найкращим.

Про це розповідає Martha Stewart.

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Коли варто садити гортензії у саду

Експерти кажуть, що гортензії можна садити двічі на рік — рано навесні, тобто з квітня до травня, або рано восени, тобто з вересня до жовтня. Але це залежить від регіону, в якому ви живете. Чим нижче температура повітря і стабільніша волога, тим менше стресу ці рослини отримають від пересадки.

Кущ різнокольорових гортензій у саду. Фото: Pinterest

Посадка гортензій навесні дозволяє квітам вирости і прижитися до спеки влітку, а посадка восени дає час кореневій системі вкоренитися до періоду спокою взимку.

А ще важливим є час доби, в який ви садите ці квіти на своїй садовій ділянці. Краще садити гортензії рано-вранці або пізно вдень, щоб рослини не отримали стресу від палючих сонячних променів в перший день перебування в ґрунті.

Але в жодному разі не садіть гортензії пізно восени, щоб їхня коренева система встигла вкоренитися до настання зими і не загинула від сильних холодів.

Процес посадки куща гортензій на клумбі. Фото: Pinterest

Коли в жодному разі не можна садити гортензії

Садівники з досвідом категорично не рекомендують садити гортензії на клумбі взимку і влітку. Справа в тому, що взимку квітам занадто холодно, а ґрунт у багатьох зонах промерз. А ось влітку щойно посаджені гортензії можуть отримати стрес від високої температури повітря і рівня вологості.

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживити гортензію в саду, щоб вона пишно цвіла.

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