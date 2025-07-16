Як захистити гортензії від спеки в липні 2025 року — корисні поради дачникам

Людина, яка обрізає гортензії в саду. Фото: Freepik

У липні від сильної спеки страждає багато рослин на городі та в саду, зокрема і гортензії, які опускають листя з пагонами в таких умовах. Щоб не втратити ці квіти і вчасно врятувати їхнє цвітіння, дізнайтеся, як потрібно їх доглядати цього місяця.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Полив квітів

Якщо ви хочете, щоб гортензія стійко витримала липневу спеку, її потрібно постійно поливати. Робити це краще рано-вранці, коли ще не так спекотно, та ввечері, коли спека вже трохи спала. Причому спочатку поливати ці квіти потрібно рясно, щоб їм вистачило вологи на цілий день.

В ідеалі скористайтеся крапельним методом поливу гортензій, щоб вони протягом дня мали постійний доступ до води. А щоб утримати більше вологи в землі, замульчуйте ці квіти.

Процедура поливу гортензій на клумбі. Фото: Pinterest

Захист від сонця

Щоб гортензії не загинули, їх обов’язково потрібно захищати від прямих сонячних променів. Для цього варто створити для цих рослин затінок, встановивши накриття за допомогою звичайної сітки чи будь-яких інших матеріалів.

Це може бути звичайний тюль, простирадло, спанбонд чи велика парасоля від сонця.

Санітарна обрізка

Щоб допомогти гортензіям пережити літню спеку, також потрібно вчасно чистити кущі. Йдеться про санітарну обрізку, яку важливо проводити з цими рослинами. Якщо суцвіття на цих квітах вже відцвіли, видаліть їх ножицями.

Це буде профілактикою загущеності кущів і сприятиме росту нових суцвіть на рослинах.

Процес обрізки гортензії в саду. Фото: Epic Gardening

Аерація ґрунту

Щоб гортензії стійко витримали спеку, в липні потрібно регулярно розпушувати землю навколо кущів. Досвідчені садівники рекомендують мульчувати ґрунт навколо рослин, щоб не дати волозі зайвий раз випаровуватися і затримати її в землі.

Робити це дачники з досвідом рекомендують органічними матеріалами.

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