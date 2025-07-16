Как защитить гортензии от жары в июле 2025 года — полезные советы дачникам

Человек, который обрезает гортензии в саду. Фото: Freepik

В июле от сильной жары страдают многие растения на огороде и в саду, в частности, и гортензии, которые опускают листья с побегами в таких условиях. Чтобы не потерять эти цветы и вовремя спасти их цветение, узнайте, как нужно за ними ухаживать в этом месяце.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Полив цветов

Если вы хотите, чтобы гортензия стойко выдержала июльскую жару, ее нужно постоянно поливать. Делать это лучше рано утром, когда еще не так жарко, и вечером, когда жара уже немного спала. Причем, сначала поливать эти цветы нужно обильно, чтобы им хватило влаги на целый день.

В идеале воспользоваться капельным методом полива гортензий, чтобы они в течение дня имели постоянный доступ к воде. А чтобы удержать больше влаги в земле, замульчируйте эти цветы.

Процедура полива гортензий на клумбе. Фото: Pinterest

Защита от солнца

Чтобы гортензии не погибли, их обязательно нужно защищать от прямых солнечных лучей. Для этого стоит создать для этих растений тень, установив накрытие с помощью обычной сетки или любых других материалов.

Это может быть обычная тюнь, простыня, спанбонд или большой зонт от солнца.

Санитарная обрезка

Чтобы помочь гортензиям пережить летнюю жару, также нужно вовремя чистить кусты. Речь идет о санитарной обрезке, которую важно проводить с этими растениями. Если соцветия на этих цветах уже отцвели, удалите их ножницами.

Это будет профилактикой загущенности кустов и будет способствовать росту новых соцветий на растениях.

Процесс обрезки гортензии в саду. Фото: Epic Gardening

Аэрация почвы

Чтобы гортензии стойко выдержали жару, в июле нужно регулярно рыхлить землю вокруг кустов. Опытные садоводы рекомендуют мульчировать почву вокруг растений, чтобы не дать влаге лишний раз испаряться и задержать ее в земле.

Делать это дачники с опытом рекомендуют органическими материалами.

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