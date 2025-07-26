Когда лучше сажать гортензию в саду — самый лучший сезон и время суток, советы дачникам

Человек, который сажает куст гортензий в саду. Фото: Pinterest

Чтобы получить на своей клумбе пышную гортензию, стоит знать не только то, как за ней ухаживать с момента посадки до момента сбора букета, но и то, когда ее лучше сажать. Опытные садоводы рассказали, какое время для посадки этих цветов в саду считается самым лучшим.

Об этом рассказывает Martha Stewart.

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Когда стоит сажать гортензии в саду

Эксперты говорят, что гортензии можно сажать дважды в год — рано весной, то есть с апреля по май, или рано осенью, то есть с сентября по октябрь. Но это зависит от региона, в котором вы живете. Чем ниже температура воздуха и стабильнее влага, тем меньше стресса эти растения получат от пересадки.

Куст разноцветных гортензий в саду. Фото: Pinterest

Посадка гортензий весной позволяет цветам вырасти и прижиться к жаре летом, а посадка осенью дает время корневой системе укорениться до периода покоя зимой.

А еще важно время суток, в которое вы сажаете эти цветы на своем садовом участке. Лучше сажать гортензии рано утром или поздно днем, чтобы растения не получили стресса от палящих солнечных лучей в первый день пребывания в почве.

Но ни в коем случае не сажайте гортензии поздней осенью, чтобы их корневая система успела укорениться до наступления зимы и не погибла от сильных холодов.

Процесс посадки куста гортензий на клумбе. Фото: Pinterest

Когда ни в коем случае нельзя сажать гортензии

Садоводы с опытом категорически не рекомендуют сажать гортензии на клумбе зимой и летом. Дело в том, что зимой цветам слишком холодно, а почва во многих зонах промерзла. А вот летом только что посаженные гортензии могут получить стресс от высокой температуры воздуха и уровня влажности.

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