Какое растение стоит держать дома, чтобы защитить себя от нечистой силы — советы

В мире существует огромное количество разновидностей растений, но есть одно, которое обязательно нужно держать у себя дома. Узнайте, какое растение необходимо принести домой, чтобы защитить себя и свою семью от негативного влияния нечистой силы.

Какое растение умеет защищать от нечистой силы

Речь идет об обычном чертополохе, который имеет много полезных назначений в народе. Наши предки раньше сажали это растение на могилах усопших близких, считая, что так черти не смогут затянуть душу человека в ад за все грехи.

Если кто-то считал, что на нем порча или сглаз, то он ложился спать на подушку, внутри которой была смесь чертополоха и зверобоя. А еще это растение держали в доме, считая его сильнейшей защитой против нечистой силы. Если веточка растения падала, когда в дом заходили гости, это означало, что они принесли с собой несчастье.

Кроме того, наши предки верили, что чертополох может защищать человека от молнии, поэтому как только начиналась гроза, веточки этого растения бросали в огонь, чтобы защитить дом.

Цветки вьющегося чертополоха на черном фоне. Фото: Pinterest

Когда стоит собирать чертополох для защиты от нечистой силы

Чтобы создать оберег из растения, чертополох нужно заготавливать в августе накануне новолуния, но в этот момент вы должны быть одни. Сорвите цветок, посушите его и держите дома для защиты. Также можете использовать и корневища этого растения, которые, по народным приметам, также имеют магическую силу.

Но выбирайте высокий чертополох с толстым стеблем и большими шапками соцветий. Считается, что чем здоровее и красивее это растение, тем сильнее будут его магические свойства.

