Як не можна поливати кімнатні рослини — корисні поради

У жодному разі не поливайте так кімнатні квіти — це їх вб'є
Кожна справжня господиня знає, що кімнатні рослини потрібно обов’язково поливати, а якщо робити це неправильно, то можна серйозно їм нашкодити. Дізнайтеся, як ні в якому разі не можна проводити цю важливу процедуру, щоб не зіпсувати цвітіння рослин.
Як не варто поливати кімнатні квіти
Вода поганої якості
Такі кімнатні рослини, як фікус чи папороть, не будуть "вередувати", якщо ви зволожите їх водою з-під крану. Але якщо ви використаєте таку воду для інших кімнатних квітів, вони почнуть показувати своє невдоволення поганим зовнішнім виглядом.
Запам’ятайте, що кімнатні рослини варто поливати тільки дощовою і талою водою. Також це можна робити дистильованою або рідиною після фільтру зворотнього осмосу.
Недостатня кількість води
Якщо ви будете використовувати маленьку кількість води і поливатимете кімнатні рослини нечасто, ви ризикуєте побачити зів’яле або геть опале листя. Але це залежить від того, чи може домашня рослина впоратися з посухою, чи вона може зіпсувати її цвітіння.
Надмірна кількість води
Якщо ви забули полити кімнатні квіти, не поспішайте одразу це робити великою кількістю води. Справа в тому, що надлишок вологи може сильно нашкодити кореневій системі, яка буквально "захлинеться" і не зможе дихати, а отже — згниє.
Тому фахівці рекомендують обирати горщики з дренажними отворами і вчасно прибирати воду, яка залишилася в піддонах. Це допоможе вам уникнути небажаного застою води в ємностях, який негативно впливає на цвітіння кімнатних рослин.
