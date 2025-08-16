Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город У жодному разі не поливайте так кімнатні квіти — це їх вб'є

У жодному разі не поливайте так кімнатні квіти — це їх вб'є

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 16:54
Як не можна поливати кімнатні рослини — корисні поради
Людина, яка поливає кімнатні рослини вдома. Фото: Gardener`s Path

Кожна справжня господиня знає, що кімнатні рослини потрібно обов’язково поливати, а якщо робити це неправильно, то можна серйозно їм нашкодити. Дізнайтеся, як ні в якому разі не можна проводити цю важливу процедуру, щоб не зіпсувати цвітіння рослин.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Реклама
Читайте також:

Як не варто поливати кімнатні квіти

Вода поганої якості

Такі кімнатні рослини, як фікус чи папороть, не будуть "вередувати", якщо ви зволожите їх водою з-під крану. Але якщо ви використаєте таку воду для інших кімнатних квітів, вони почнуть показувати своє невдоволення поганим зовнішнім виглядом. 

Запам’ятайте, що кімнатні рослини варто поливати тільки дощовою і талою водою. Також це можна робити дистильованою або рідиною після фільтру зворотнього осмосу.

Комнатные цветы
Процедура поливу кімнатних рослин на підвіконні. Фото: Pinterest

Недостатня кількість води

Якщо ви будете використовувати маленьку кількість води і поливатимете кімнатні рослини нечасто, ви ризикуєте побачити зів’яле або геть опале листя. Але це залежить від того, чи може домашня рослина впоратися з посухою, чи вона може зіпсувати її цвітіння.

Полив цветка
Полив кімнатної квітки вдома. Фото: Pexels

Надмірна кількість води

Якщо ви забули полити кімнатні квіти, не поспішайте одразу це робити великою кількістю води. Справа в тому, що надлишок вологи може сильно нашкодити кореневій системі, яка буквально "захлинеться" і не зможе дихати, а отже — згниє.

Тому фахівці рекомендують обирати горщики з дренажними отворами і вчасно прибирати воду, яка залишилася в піддонах. Це допоможе вам уникнути небажаного застою води в ємностях, який негативно впливає на цвітіння кімнатних рослин.

Нагадаємо, ми писали про те, що ні в якому разі не можна робити з фіалками в домашніх умовах. 

Раніше ми розповідали про те, як можна захистити кімнатні рослини від шкідників.

Також ми повідомляли про те, як врятувати кімнатну рослину від павутинного кліща.

рослини квіти поради домашні квіти кімнатні рослини
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації