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Головна Дім Сохнуть кінчики листя на кімнатних квітах — чому і що робити

Сохнуть кінчики листя на кімнатних квітах — чому і що робити

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 12:22
Чому листя кімнатних рослин сохнуть на кінчиках — як врятувати квіти, поради
Обрізка засохлих кінчиків листя на кімнатній рослині. Фото: Pinterest

На жаль, доволі часто на кімнатних квітах можна побачити засохлі ділянки, зокрема зазвичай таке з’являється на кінчиках. Досвідчені квітникарі пояснили, що стає причиною виникнення цієї проблеми і що робити, щоб вчасно врятувати такі рослини.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому сохне листя кімнатних рослин — як це виправити

Низький рівень вологості

Якщо листя сохне не лише на кінчиках, а й по краях, від чого вони починають скручуватися, це означає, що їм не вистачає вологи. Щоб це виправити, встановіть у квартирі чи будинку зволожувач повітря або обприскуйте рослини один або два рази на день м’якою відстояною водою.

Також можете на піддон покласти керамзит або гальку, щоб створити локальну зону вологості.

Лист растения
Висохла кінцівка на кімнатній рослині. Фото: Pinterest

Неправильний полив

Буває так, що ви неправильно поливаєте кімнатні рослини, від чого на них сохне листя. Наприклад, ви робите це недостатньо або у надмірній кількості. Щоб уникнути цього, встроміть палець на глибину два-три сантиметри перед поливом, щоб перевірити вологість, і використовуйте відстояну воду кімнатної температури.  

Дефіцит поживних елементів

Також листя може сохнути через те, що рослинам не вистачає поживних речовин. Якщо їм не вистачає азоту, листя стає блідим, а кінчики сохнуть, якщо калію, то на краях листочки стають коричневими, а якщо магнію, то між жилками з’являються жовті плями. Щоб це виправити, підживлюйте квіти добривами з вмістом цих елементів.

Засохшее растение
Кімнатна рослина із засохлими кінцівками на листях. Фото: Gartenjournal.net

Погане освітлення

Кімнатні рослини люблять світло, але неправильне освітлення може нашкодити їм. Наприклад, якщо забагато світла, то повішайте легкі штори чи поставте рослини під розсіяне світло, а якщо його замало, то забезпечуйте кілька годин яскравого освітлення.

Наявність хвороб і шкідників

Листя на рослинах може сохнути через плямистість чи борошнисту росу, тому обробіть його фунгіцидом і зменште кількість поливів. Також квіти могли постраждати від щитівки, попелиці чи павутинного кліща, а в цьому випадку використовуйте інсектицид "Актара" або мильний розчин. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити кімнатні рослини від шкідників за допомогою сірників.

Раніше ми розповідали про те, як підготувати воду з-під крана для поливу кімнатних рослин. 

Також ми повідомляли про те, як можна ефективно очистити кімнатні квіти від пилу.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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