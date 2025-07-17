Почему листья комнатных растений сохнут на кончиках — как спасти цветы, советы

Сохнут кончики листьев на комнатных цветах — почему и что делать
К сожалению, довольно часто на комнатных цветах можно увидеть засохшие участки, в частности обычно такое появляется на кончиках. Опытные цветоводы объяснили, что становится причиной возникновения этой проблемы и что делать, чтобы вовремя спасти такие растения.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Почему сохнут листья комнатных растений — как это исправить
Низкий уровень влажности
Если листья сохнут не только на кончиках, но и по краям, от чего они начинают скручиваться, это означает, что им не хватает влаги. Чтобы это исправить, установите в квартире или доме увлажнитель воздуха или опрыскивайте растения один или два раза в день мягкой отстоянной водой.
Также можете на поддон положить керамзит или гальку, чтобы создать локальную зону влажности.
Неправильный полив
Бывает так, что вы неправильно поливаете комнатные растения, от чего на них сохнут листья. Например, вы делаете это недостаточно или в чрезмерном количестве. Чтобы избежать этого, воткните палец на глубину в два-три сантиметра перед поливом, чтобы проверить влажность, и используйте отстоянную воду комнатной температуры.
Дефицит питательных элементов
Также листья могут сохнуть из-за того, что растениям не хватает питательных веществ. Если им не хватает азота, листья становятся бледными, а кончики сохнут, если калия, то на краях листочки становятся коричневыми, а если магния, то между жилками появляются желтые пятна. Чтобы это исправить, подкармливайте цветы удобрениями с содержанием этих элементов.
Плохое освещение
Комнатные растения любят свет, но неправильное освещение может навредить им. Например, если много света, то повесьте легкие шторы или поставьте растения под рассеянный свет, а если его мало, то обеспечивайте несколько часов яркого освещения.
Наличие болезней и вредителей
Листья на растениях могут сохнуть из-за пятнистости или мучнистой росы, поэтому обработайте их фунгицидом и уменьшите количество поливов. Также цветы могли пострадать от щитовки, тли или паутинного клеща, а в этом случае используйте инсектицид "Актара" или мыльный раствор.
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