Почему листья комнатных растений сохнут на кончиках — как спасти цветы, советы

Обрезка засохших кончиков листьев на комнатном растении. Фото: Pinterest

К сожалению, довольно часто на комнатных цветах можно увидеть засохшие участки, в частности обычно такое появляется на кончиках. Опытные цветоводы объяснили, что становится причиной возникновения этой проблемы и что делать, чтобы вовремя спасти такие растения.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Низкий уровень влажности

Если листья сохнут не только на кончиках, но и по краям, от чего они начинают скручиваться, это означает, что им не хватает влаги. Чтобы это исправить, установите в квартире или доме увлажнитель воздуха или опрыскивайте растения один или два раза в день мягкой отстоянной водой.

Также можете на поддон положить керамзит или гальку, чтобы создать локальную зону влажности.

Высохший кончик на комнатном растении. Фото: Pinterest

Неправильный полив

Бывает так, что вы неправильно поливаете комнатные растения, от чего на них сохнут листья. Например, вы делаете это недостаточно или в чрезмерном количестве. Чтобы избежать этого, воткните палец на глубину в два-три сантиметра перед поливом, чтобы проверить влажность, и используйте отстоянную воду комнатной температуры.

Дефицит питательных элементов

Также листья могут сохнуть из-за того, что растениям не хватает питательных веществ. Если им не хватает азота, листья становятся бледными, а кончики сохнут, если калия, то на краях листочки становятся коричневыми, а если магния, то между жилками появляются желтые пятна. Чтобы это исправить, подкармливайте цветы удобрениями с содержанием этих элементов.

Комнатное растение с засохшими кончиками на листьях. Фото: Gartenjournal.net

Плохое освещение

Комнатные растения любят свет, но неправильное освещение может навредить им. Например, если много света, то повесьте легкие шторы или поставьте растения под рассеянный свет, а если его мало, то обеспечивайте несколько часов яркого освещения.

Наличие болезней и вредителей

Листья на растениях могут сохнуть из-за пятнистости или мучнистой росы, поэтому обработайте их фунгицидом и уменьшите количество поливов. Также цветы могли пострадать от щитовки, тли или паутинного клеща, а в этом случае используйте инсектицид "Актара" или мыльный раствор.

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