Как нельзя поливать комнатные растения — полезные советы

Каждая настоящая хозяйка знает, что комнатные растения нужно обязательно поливать, а если делать это неправильно, то можно серьезно им навредить. Узнайте, как ни в коем случае нельзя проводить эту важную процедуру, чтобы не испортить цветение растений.
Как не стоит поливать комнатные цветы
Вода плохого качества
Такие комнатные растения, как фикус или папоротник, не будут "капризничать", если вы увлажните их водой из-под крана. Но если вы используете такую воду для других комнатных цветов, они начнут показывать свое недовольство плохим внешним видом.
Запомните, что комнатные растения стоит поливать только дождевой и талой водой. Также это можно делать дистиллированной или жидкостью после фильтра обратного осмоса.
Недостаточное количество воды
Если вы будете использовать маленькое количество воды и поливать комнатные растения нечасто, вы рискуете увидеть увядшие или совсем опавшие листья. Но это зависит от того, может ли домашнее растение справиться с засухой, или она может испортить его цветение.
Чрезмерное количество воды
Если вы забыли полить комнатные цветы, не спешите сразу это делать большим количеством воды. Дело в том, что избыток влаги может сильно навредить корневой системе, которая буквально "захлебнется" и не сможет дышать, а значит — сгниет.
Поэтому специалисты рекомендуют выбирать горшки с дренажными отверстиями и вовремя убирать воду, которая осталась в поддонах. Это поможет вам избежать нежелательного застоя воды в емкостях, который негативно влияет на цветение комнатных растений.
