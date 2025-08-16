Видео
Дом и огород Ни в коем случае не поливайте так комнатные цветы — это их убьет

Ни в коем случае не поливайте так комнатные цветы — это их убьет

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 16:54
Как нельзя поливать комнатные растения — полезные советы
Человек, который поливает комнатные растения дома. Фото: Gardener`s Path

Каждая настоящая хозяйка знает, что комнатные растения нужно обязательно поливать, а если делать это неправильно, то можно серьезно им навредить. Узнайте, как ни в коем случае нельзя проводить эту важную процедуру, чтобы не испортить цветение растений.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Как не стоит поливать комнатные цветы

Вода плохого качества

Такие комнатные растения, как фикус или папоротник, не будут "капризничать", если вы увлажните их водой из-под крана. Но если вы используете такую воду для других комнатных цветов, они начнут показывать свое недовольство плохим внешним видом.

Запомните, что комнатные растения стоит поливать только дождевой и талой водой. Также это можно делать дистиллированной или жидкостью после фильтра обратного осмоса.

Комнатные цветы
Процедура полива комнатных растений на подоконнике. Фото: Pinterest

Недостаточное количество воды

Если вы будете использовать маленькое количество воды и поливать комнатные растения нечасто, вы рискуете увидеть увядшие или совсем опавшие листья. Но это зависит от того, может ли домашнее растение справиться с засухой, или она может испортить его цветение.

Полив цветка
Полив комнатного цветка дома. Фото: Pexels

Чрезмерное количество воды

Если вы забыли полить комнатные цветы, не спешите сразу это делать большим количеством воды. Дело в том, что избыток влаги может сильно навредить корневой системе, которая буквально "захлебнется" и не сможет дышать, а значит — сгниет.

Поэтому специалисты рекомендуют выбирать горшки с дренажными отверстиями и вовремя убирать воду, которая осталась в поддонах. Это поможет вам избежать нежелательного застоя воды в емкостях, который негативно влияет на цветение комнатных растений.

Напомним, мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать с фиалками в домашних условиях.

Ранее мы рассказывали о том, как можно защитить комнатные растения от вредителей.

Также мы сообщали о том, как спасти комнатное растение от паутинного клеща.

растения цветы советы домашние цветы комнатные растения
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
