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Головна Дім Орхідея гине просто на очах — як можна швидко врятувати квітку

Орхідея гине просто на очах — як можна швидко врятувати квітку

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Дата публікації: 17 червня 2025 16:54
Як врятувати орхідею, яка почала гинути — ефективний метод, корисні поради
Молода жінка, яка доглядає орхідеї. Фото: Freepik
Ключові моменти Як можна врятувати орхідею, яка почала гинути

Кожна справжня господиня, яка займається кімнатними рослинами, знає, що орхідея – це розкішна квітка, яка при неправильному догляді може "псувати нерви". Досвідчені квітникарі розповіли, як можна швидко і ефективно врятувати рослину, в якої жовтіє листя і опадають бутони.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як можна врятувати орхідею, яка почала гинути

Чим потрібно підживити орхідею

Якщо ви помітили, що на орхідеї почали жовтіти листя і осипатися бутони, це означає, що вона захворіла і потребує негайного лікування. Ви будете здивовані, але щоб врятувати цю кімнатну рослину від загибелі, її варто підживити сумішшю зі звичайних шкірок бананів.

До складу шкірок цього фрукту входять компоненти, які підтримують ріст, цвітіння і відновлення слабких рослин. А ще завдяки цим компонентам посилюється відтінок листя, а коріння стає міцнішим. Йдеться про такі мікроелементи, як:

  • Калій
  • Кальцій
  • Фосфор
  • Магній
Орхидея
Яскрава орхідея під час цвітіння. Фото: Freepik

Як підживити орхідею банановими шкірками

Щоб вчасно врятувати орхідею від загибелі, необхідно приготувати дієву суміш з бананових шкірок. Для цього вам потрібно взяти один стиглий банан, подрібнити його шкірку, залити 0,5 літрами води і залишити суміш в темному місці на два-три дні, щоб вона настоялася.

Потім процідіть приготовлений настій і розведіть його відстояною водою у пропорції один до одного. Поливайте кімнатну рослину кожні два-три тижні доти, доки орхідея не відновиться. Це допоможе вам вчасно врятувати цю розкішну квітку і насолоджуватися її пишним цвітінням впродовж тривалого періоду.

Подкормка орхидеи
Процес поливу орхідеї в горщику. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, в якому місці вдома краще ставити орхідею, щоб вона розкішно цвіла.  

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно поливати орхідею для пишного цвітіння.

Також ми повідомляли про те, чим варто підживити орхідею для гарного цвітіння.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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