Головна Дім та город Як захистити троянди перед зимою — поради садівникам

Як захистити троянди перед зимою — поради садівникам

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 16:57
Як захистити троянди від вимерзання - поради для міцних кущів
Троянди в саду. Фото: Pinterest

Восени троянди потребують особливої уваги. Саме зараз закладається основа їхнього весняного цвітіння: від правильного догляду залежить, чи збережуться кущі здоровими після морозів. 

Новини.LIVE розповідає, як підготувати троянди до зимівлі.

Останнє підживлення

Садівник підживлює троянду.
Садівник підживлює троянду. Фото: Pinterest

На початку вересня проводять підживлення калієм і фосфором. Це зміцнює кору та допомагає рослині витримати перепади температур. Пізніше добрив більше не вносять, щоб не стимулювати нові пагони.

Як зупинити вегетацію

Людина підрізає бутони троянди.
Людина підрізає бутони троянди. Фото: Pusulahaber

З середини вересня поступово скорочують полив і припиняють розпушування ґрунту. Молоді бутони та поросль також видаляють. Якщо осінь дощова, кущі прикривають плівкою від зайвої вологи.

Прибирання листя

Опале листя з-під троянд обов’язково прибирають і спалюють, щоб уникнути грибкових хвороб. Здорове можна компостувати.

Обрізання

Садівник обрізає кущ троянди.
Садівник обрізає кущ троянди. Фото: Pinterest

Коли з’являються перші заморозки, видаляють залишкові бутони, слабкі та внутрішні пагони. До листопада на кущі має лишитися 3-5 сильних гілок із щільною корою.

Обробка від хвороб

Обприскування троянди.
Обприскування троянди. Фото: Pinterest

Після обрізання троянди обприскують 3%-вою бордоською рідиною або 5%-вим розчином мідного купоросу. Це захищає кущ від грибкових інфекцій.

Підгортання та укриття

Укриття троянди на зиму.
Укриття троянди на зиму. Фото: Epic Gardening

На зиму кущі підгортають сухим торфом шаром 20-30 см. Коли температура знижується до нуля, але ще без стійкого снігу, троянди вкривають. Для надійності встановлюють дуги чи опори, щоб матеріал не притискав гілки.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
