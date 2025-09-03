Як захистити троянди від вимерзання - поради для міцних кущів

Троянди в саду. Фото: Pinterest

Восени троянди потребують особливої уваги. Саме зараз закладається основа їхнього весняного цвітіння: від правильного догляду залежить, чи збережуться кущі здоровими після морозів.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати троянди до зимівлі.

Реклама

Читайте також:

Останнє підживлення

Садівник підживлює троянду. Фото: Pinterest

На початку вересня проводять підживлення калієм і фосфором. Це зміцнює кору та допомагає рослині витримати перепади температур. Пізніше добрив більше не вносять, щоб не стимулювати нові пагони.

Як зупинити вегетацію

Людина підрізає бутони троянди. Фото: Pusulahaber

З середини вересня поступово скорочують полив і припиняють розпушування ґрунту. Молоді бутони та поросль також видаляють. Якщо осінь дощова, кущі прикривають плівкою від зайвої вологи.

Прибирання листя

Опале листя з-під троянд обов’язково прибирають і спалюють, щоб уникнути грибкових хвороб. Здорове можна компостувати.

Обрізання

Садівник обрізає кущ троянди. Фото: Pinterest

Коли з’являються перші заморозки, видаляють залишкові бутони, слабкі та внутрішні пагони. До листопада на кущі має лишитися 3-5 сильних гілок із щільною корою.

Обробка від хвороб

Обприскування троянди. Фото: Pinterest

Після обрізання троянди обприскують 3%-вою бордоською рідиною або 5%-вим розчином мідного купоросу. Це захищає кущ від грибкових інфекцій.

Підгортання та укриття

Укриття троянди на зиму. Фото: Epic Gardening

На зиму кущі підгортають сухим торфом шаром 20-30 см. Коли температура знижується до нуля, але ще без стійкого снігу, троянди вкривають. Для надійності встановлюють дуги чи опори, щоб матеріал не притискав гілки.

Нагадаємо, ми писали про те, як продовжити цвітіння чорнобривців.

Раніше ми розповідали про те, що на Тернопільщині зацвіла рідкісна червонокнижна орхідея.

Також ми пояснювали, яка квітка принесе самотність і біду.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, чим підживити орхідею.

Варто також згадати, що ми писали про те, коли найкраще садити нарциси.