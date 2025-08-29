Коли садити нарциси в Україні - ідеальний час для рясного цвітіння

Нарциси в саду. Фото: Pixabay

Нарциси — одні з перших весняних квітів, які прикрашають українські сади. Вдалий час посадки напряму впливає на красу клумби, витривалість рослин і рясність цвітіння. Часто садівники відкладають висадку на жовтень, проте для цих квітів це може бути помилкою.

Новини.LIVE розповідає що робити, щоб нарциси навесні дали густе і рясне цвітіння.

Ідеальний період для посадки нарцисів

Садівник, що доглядає нарциси на своїй ділянці. Фото: Decorexpro

Кінець серпня — початок вересня — найкращий час для посадки нарцисів. Ґрунт ще теплий і достатньо вологий, щоб цибулини добре вкоренилися. Рослинам потрібно близько місяця-півтора, щоб укріпити коріння перед зимою.

Як правильно посадити нарциси

Вибір місця: сонячне або легкий затінок з добре дренованим ґрунтом. Глибина посадки: 10-15 см, відстань між цибулинами 8-10 см. Полив: рясно після посадки, але без застою води — надлишок вологи шкодить. Догляд: пересаджувати кожні кілька років, щоб уникнути загущення кущів.

Посадка наприкінці літа робить нарциси більш витривалими до морозів і допомагає їм раніше прокидатися навесні.

Красиві жовті нарциси в саду. Фото: УНІАН

Коли нарциси квітнуть

Нарциси традиційно розквітають у березні та квітні. Якщо висадити цибулини вчасно, вони прокинуться у свій природний час і порадують пишним цвітінням. Затримка з посадкою або надто поверхневе заглиблення цибулин може призвести до того, що квіти зацвітуть пізніше або навіть лише наступної весни.

