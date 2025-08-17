Які рослини вміють передбачати дощ — як вони це роблять

Кульбаби в полі та парасоля під дощем. Фото: колаж Новини.LIVE

Серед великого різноманіття рослин у світі є ті, які в народі вважаються справжніми барометрами. Досвідчені дачники розповіли, які квітки передбачають наближення опадів надворі та за якими ознаками на них можна побачити, що незабаром буде дощ.

Рослини, які передбачають дощ

Кінський каштан

Попри те, що це дерево має чималі розміри, воно вважається найчуйнішим передвісником погоди. Якщо ви помітили, що листя кінського каштана почало виділяти липкі краплі соку, це означає, що за один-два дні буде дощ.

Великий кінський каштан у саду. Фото: Pinterest

Канна, кімнатний банан і монстера

Ці три рослини також передбачають дощ, а роблять вони це краплями на кінчиках листя, які не встигають випаровувати вологу. Йдеться про вологу, яка надходить від коріння цих рослин. Таке явище має навіть спеціальну назву — гутація.

Квіти канни, кімнатного банану і монстери. Фото: колаж Новини.LIVE

Календула, кульбаби, братки і цикорій

Ці відомі всім рослини напередодні дощу закривають свої квітки, тому будьте обачними. До речі, якщо під час негоди кульбаба не закриває свою квітку, це означає, що дощу не буде.

Календула, кульбаби, братки і цикорій на городах. Фото: колаж Новини.LIVE

Кислиця і конюшина

Стежте за тим, як себе поводять ці дві рослини, щоб зрозуміти, якою буде погода. Наприклад, якщо квітки на цих рослинах розкриті, то наступного дня обов’язково очікуйте дощу. А ось листя, навпаки, складаються, коли наближається дощ.

Квітки кислиці та конюшини. Фото: колаж Новини.LIVE

Маргаритки і дзвіночки

З наближенням опадів обидві рослини починають нахиляти свої квітки до землі та закриватися. Тому якщо ви помітили, що рослини нібито "б’ють поклони", це означає, що незабаром надворі пуститься дощ.

Квітки маргариток і дзвіночків. Фото: колаж Новини.LIVE

