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Головна Дім та город Як швидко і без проблем змінити колір гортензії — поради

Як швидко і без проблем змінити колір гортензії — поради

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 16:54
Як можна змінити колір гортензій на блакитний чи рожевий — ефективні способи, поради дачникам
Молода садівниця, яка доглядає гортензії на ділянці. Фото: Freepik

Садівники з досвідом знають, що гортензії — це не обов’язково тільки білі квіти, а й блакитні, сині, рожеві чи червоні. Якщо ви хочете змінити відтінок цих рослин, дізнайтеся, що для цього потрібно зробити з цими квітами в саду під час вирощування.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як змінити відтінок гортензій на клумбі

Блакитна чи синя

Якщо ви хочете з білих гортензій зробити блакитні, земля під ними обов’язково повинна бути кислою, а для цього уникайте вапна, крейди і доломітового борошна, адже вони знижують рівень кислотності. Один раз на місяць підживлюйте землю сульфатом алюмінію або оцтом у кількості 50 мілілітрів на десять літрів води.

Замульчуйте землю навколо гортензій хвоєю, тирсою або низинним торфом і підживіть квіти добривами, які мають у своєму складі багато калію. Це допоможе вам виростити блакитні або навіть яскраво-сині гортензії на своїй клумбі.

Синие гортензии
Гортензії яскраво-синього відтінку. Фото: Pinterest

Рожева чи червона

А ось щоб з білих гортензій зробити рожево-червоні, треба, навпаки, нейтралізувати кислотність землі. Для цього внесіть у ґрунт вапно або доломітове борошно, які підвищують рівень кислотності. Також підживіть ці рослини перегноєм і перепрілим компостом, але ні в якому разі не свіжими органічними залишками.

Також це можна зробити добривами, які містять велику кількість кальцію, калію і азоту. Мульчувати ці квіти краще соломою, але ні в якому разі не хвоєю чи торфом, оскільки вони закислюють ґрунт. Ці прості кроки допоможуть вам зробити зі звичайних білих квітів рожеві або навіть червоні.

Розовые гортензии
Кущ рожевих гортензій у саду. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити гортензії від сонячних променів. 

Раніше ми розповідали про те, чому категорично не можна висаджувати гортензію біля будинку. 

Також ми повідомляли про те, які рослини не можна садити поруч із гортензіями в саду.

рослини квіти поради сад ефективні способи гортензія
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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