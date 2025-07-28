Як можна змінити колір гортензій на блакитний чи рожевий — ефективні способи, поради дачникам

Молода садівниця, яка доглядає гортензії на ділянці. Фото: Freepik

Садівники з досвідом знають, що гортензії — це не обов’язково тільки білі квіти, а й блакитні, сині, рожеві чи червоні. Якщо ви хочете змінити відтінок цих рослин, дізнайтеся, що для цього потрібно зробити з цими квітами в саду під час вирощування.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Блакитна чи синя

Якщо ви хочете з білих гортензій зробити блакитні, земля під ними обов’язково повинна бути кислою, а для цього уникайте вапна, крейди і доломітового борошна, адже вони знижують рівень кислотності. Один раз на місяць підживлюйте землю сульфатом алюмінію або оцтом у кількості 50 мілілітрів на десять літрів води.

Замульчуйте землю навколо гортензій хвоєю, тирсою або низинним торфом і підживіть квіти добривами, які мають у своєму складі багато калію. Це допоможе вам виростити блакитні або навіть яскраво-сині гортензії на своїй клумбі.

Гортензії яскраво-синього відтінку. Фото: Pinterest

Рожева чи червона

А ось щоб з білих гортензій зробити рожево-червоні, треба, навпаки, нейтралізувати кислотність землі. Для цього внесіть у ґрунт вапно або доломітове борошно, які підвищують рівень кислотності. Також підживіть ці рослини перегноєм і перепрілим компостом, але ні в якому разі не свіжими органічними залишками.

Також це можна зробити добривами, які містять велику кількість кальцію, калію і азоту. Мульчувати ці квіти краще соломою, але ні в якому разі не хвоєю чи торфом, оскільки вони закислюють ґрунт. Ці прості кроки допоможуть вам зробити зі звичайних білих квітів рожеві або навіть червоні.

Кущ рожевих гортензій у саду. Фото: Pinterest

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