Как можно изменить цвет гортензий на голубой или розовый — эффективные способы, советы дачникам

Молодая садовница, которая ухаживает за гортензиями на участке. Фото: Freepik

Садоводы с опытом знают, что гортензии — это не обязательно только белые цветы, но и голубые, синие, розовые или красные. Если вы хотите изменить оттенок этих растений, узнайте, что для этого нужно сделать с этими цветами в саду во время выращивания.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Голубая или синяя

Если вы хотите из белых гортензий сделать голубые, земля под ними обязательно должна быть кислой, а для этого избегайте извести, мела и доломитовой муки, ведь они снижают уровень кислотности. Один раз в месяц подкармливайте землю сульфатом алюминия или уксусом в количестве 50 миллилитров на десять литров воды.

Замульчируйте землю вокруг гортензий хвоей, опилками или низинным торфом и подкормите цветы удобрениями, которые имеют в своем составе много калия. Это поможет вам вырастить голубые или даже ярко-синие гортензии на своей клумбе.

Гортензии ярко-синего оттенка. Фото: Pinterest

Розовая или красная

А вот чтобы из белых гортензий сделать розово-красные, надо, наоборот, нейтрализовать кислотность земли. Для этого внесите в почву известь или доломитовую муку, которые повышают уровень кислотности. Также подкормите эти растения перегноем и перепревшим компостом, но ни в коем случае не свежими органическими остатками.

Также это можно сделать удобрениями, которые содержат большое количество кальция, калия и азота. Мульчировать эти цветы лучше соломой, но ни в коем случае не хвоей или торфом, поскольку они закисляют почву. Эти простые шаги помогут вам сделать из обычных белых цветов розовые или даже красные.

Куст розовых гортензий в саду. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно защитить гортензии от солнечных лучей.

Ранее мы рассказывали о том, почему категорически нельзя высаживать гортензию возле дома.

Также мы сообщали о том, какие растения нельзя сажать рядом с гортензиями в саду.