Когда лучше всего сажать нарциссы — секрет обильного цветения

Когда лучше всего сажать нарциссы — секрет обильного цветения

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 22:33
Когда сажать нарциссы в Украине - идеальное время для обильного цветения
Нарциссы в саду. Фото: Pixabay

Нарциссы — одни из первых весенних цветов, которые украшают украинские сады. Удачное время посадки напрямую влияет на красоту клумбы, выносливость растений и обильность цветения. Часто садоводы откладывают высадку на октябрь, однако для этих цветов это может быть ошибкой.

Новини.LIVE рассказывает что делать, чтобы нарциссы весной дали густое и обильное цветение.

Идеальный период для посадки нарциссов

Садівник, що доглядає нарциси на своїй ділянці.
Садовник, ухаживающий за нарциссами на своем участке. Фото: Decorexpro

Конец августа — начало сентября — лучшее время для посадки нарциссов. Почва еще теплая и достаточно влажная, чтобы луковицы хорошо укоренились. Растениям нужно около месяца-полтора, чтобы укрепить корни перед зимой.

Как правильно посадить нарциссы

  1. Выбор места: солнечное или легкая тень с хорошо дренированной почвой.
  2. Глубина посадки: 10-15 см, расстояние между луковицами 8-10 см.
  3. Полив: обильно после посадки, но без застоя воды — избыток влаги вредит.
  4. Уход: пересаживать каждые несколько лет, чтобы избежать загущения кустов.

Посадка в конце лета делает нарциссы более выносливыми к морозам и помогает им раньше просыпаться весной.

Красиві жовті нарциси в саду.
Красивые желтые нарциссы в саду. Фото: УНИАН

Когда нарциссы цветут

Нарциссы традиционно расцветают в марте и апреле. Если высадить луковицы вовремя, они проснутся в свое естественное время и порадуют пышным цветением. Задержка с посадкой или слишком поверхностное заглубление луковиц может привести к тому, что цветы зацветут позже или даже только следующей весной.

растения цветы советы сад нарциссы
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
