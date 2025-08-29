Когда сажать нарциссы в Украине - идеальное время для обильного цветения

Нарциссы в саду. Фото: Pixabay

Нарциссы — одни из первых весенних цветов, которые украшают украинские сады. Удачное время посадки напрямую влияет на красоту клумбы, выносливость растений и обильность цветения. Часто садоводы откладывают высадку на октябрь, однако для этих цветов это может быть ошибкой.

Новини.LIVE рассказывает что делать, чтобы нарциссы весной дали густое и обильное цветение.

Идеальный период для посадки нарциссов

Садовник, ухаживающий за нарциссами на своем участке. Фото: Decorexpro

Конец августа — начало сентября — лучшее время для посадки нарциссов. Почва еще теплая и достаточно влажная, чтобы луковицы хорошо укоренились. Растениям нужно около месяца-полтора, чтобы укрепить корни перед зимой.

Как правильно посадить нарциссы

Выбор места: солнечное или легкая тень с хорошо дренированной почвой. Глубина посадки: 10-15 см, расстояние между луковицами 8-10 см. Полив: обильно после посадки, но без застоя воды — избыток влаги вредит. Уход: пересаживать каждые несколько лет, чтобы избежать загущения кустов.

Посадка в конце лета делает нарциссы более выносливыми к морозам и помогает им раньше просыпаться весной.

Красивые желтые нарциссы в саду. Фото: УНИАН

Когда нарциссы цветут

Нарциссы традиционно расцветают в марте и апреле. Если высадить луковицы вовремя, они проснутся в свое естественное время и порадуют пышным цветением. Задержка с посадкой или слишком поверхностное заглубление луковиц может привести к тому, что цветы зацветут позже или даже только следующей весной.

