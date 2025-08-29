Когда сажать нарциссы в Украине - идеальное время для обильного цветения

Когда лучше всего сажать нарциссы — секрет обильного цветения
Нарциссы — одни из первых весенних цветов, которые украшают украинские сады. Удачное время посадки напрямую влияет на красоту клумбы, выносливость растений и обильность цветения. Часто садоводы откладывают высадку на октябрь, однако для этих цветов это может быть ошибкой.
Новини.LIVE рассказывает что делать, чтобы нарциссы весной дали густое и обильное цветение.
Идеальный период для посадки нарциссов
Конец августа — начало сентября — лучшее время для посадки нарциссов. Почва еще теплая и достаточно влажная, чтобы луковицы хорошо укоренились. Растениям нужно около месяца-полтора, чтобы укрепить корни перед зимой.
Как правильно посадить нарциссы
- Выбор места: солнечное или легкая тень с хорошо дренированной почвой.
- Глубина посадки: 10-15 см, расстояние между луковицами 8-10 см.
- Полив: обильно после посадки, но без застоя воды — избыток влаги вредит.
- Уход: пересаживать каждые несколько лет, чтобы избежать загущения кустов.
Посадка в конце лета делает нарциссы более выносливыми к морозам и помогает им раньше просыпаться весной.
Когда нарциссы цветут
Нарциссы традиционно расцветают в марте и апреле. Если высадить луковицы вовремя, они проснутся в свое естественное время и порадуют пышным цветением. Задержка с посадкой или слишком поверхностное заглубление луковиц может привести к тому, что цветы зацветут позже или даже только следующей весной.
Напомним, мы писали о том, какие цветы посадить возле дома, чтобы отпугнуть от него насекомых.
Ранее мы рассказывали о том, какие растения в саду категорически нельзя обрезать.
Также мы объясняли, какие растения посадить в саду, чтобы они привлекали пчел.
В предыдущих материалах мы рассказывали о том, когда лучше сажать гортензию в саду, чтобы она пышно цвела.
Стоит также упомянуть, что мы писали о том, какие растения предсказывают дождь.
Читайте Новини.LIVE!