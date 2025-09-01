Коли садити тюльпани восени - поради садівникам для рясного цвітіння

Тюльпани в саду. Фото: Freepik

Тюльпани краще висаджувати восени, адже саме тоді цибулини встигають укоренитися й закласти квіткові бруньки. Важливо знати правильні терміни, щоб навесні отримати яскраве цвітіння.

Коли садити тюльпани восени

Оптимальний час для висадки — з середини вересня до кінця жовтня. Цибулинам потрібно близько трьох тижнів, аби добре вкоренитися до морозів. Головний орієнтир — температура ґрунту на глибині 10 см. Вона має становити +7…+8 °С. Якщо висадити раніше, тюльпани можуть піти в ріст восени. Якщо пізніше — не встигнуть утворити корінці й можуть вимерзнути.

Як обрати цибулини

Для посадки відбирають щільні, здорові цибулини без пошкоджень. М’які чи запліснявілі одразу відбраковують. Перед висадкою варто потримати їх у розчині марганцівки 30-40 хвилин для профілактики хвороб.

Які умови потрібні

Тюльпани люблять сонячні, захищені від вітру ділянки. Ґрунт має бути пухким, нейтральним або слабколужним. У важкі глинисті ґрунти додають пісок, кислі — вапнують. Не можна використовувати свіжий гній, бо він шкодить цибулинам.

Правила посадки

глибина посадки має становити три діаметри цибулини (дрібні — 7-8 см, великі — 12-15 см);

на легких ґрунтах садять трохи глибше, на важких — мілкіше;

відстань між цибулинами — не менше 10 см;

після посадки ділянку вирівняти, а з настанням морозів замульчувати компостом чи сухим листям.

Секрет успіху вирощування тюльпанів — правильно підібрані терміни посадки. Якщо дочекатися охолодження ґрунту до +7…+8 °С і висадити цибулини в цей час, навесні квіти обов’язково порадують рясним і яскравим цвітінням.

