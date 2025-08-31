Відео
Головна Дім та город Що висадити біля паркану — рослини, які змінять подвір’я

Що висадити біля паркану — рослини, які змінять подвір’я

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 07:32
Які рослини варто посадити біля паркану - поради садівникам
Троянда розплелася на паркані. Фото: Pinterest

Огорожа може стати зеленою окрасою подвір’я. Достатньо підібрати правильні квіти, кущі чи виткі рослини — і навіть простий паркан заграє по-новому.

Новини.LIVE розповідає які рослини краще висадити.

Читайте також:

Квіти для краси

Півонії в саду.
Півонії в саду. Фото: Pinterest

Найкраще себе показують троянди й клематиси — вони швидко обплітають паркан і перетворюють його на квітучу стіну. Ще гарно виглядають мальви чи півонії — високі й яскраві, створюють атмосферу затишку.

Кущі для затінку й врожаю

Кущ гортензії у дворі.
Кущ гортензії у дворі. Фото: Pinterest

Жасмин, спірея або гортензія не тільки прикривають паркан, а й тішать ароматом та цвітінням. А якщо хочеться ще й користі, смородина чи аґрус — і зелень є, і ягоди.

Виткі рослини

Грона винограду в саду.
Грона винограду в саду. Фото: Pexels

Виноград — універсальний варіант: влітку дає тінь, восени — грона. А дівочий виноград особливо гарний восени, коли листя стає багряним.

Практичний варіант

Малина
Дачник садить малину. Фото: Freepik

Малина росте швидко, утворює густу "стіну" та дарує щедрий врожай. Біля паркану вона почувається прекрасно і не потребує складного догляду.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто посадити вже сьогодні, якщо заморозки прийдуть у жовтні.

Раніше ми розповідали про те, що посадити біля вигрібної ями.

Також ми пояснювали, що слід посадити біля винограду.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, яка квітка вбиває ваш сад.

Варто також згадати, що ми писали про те, що і коли садити на городі в вересні 2025.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
