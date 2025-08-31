Які рослини варто посадити біля паркану - поради садівникам

Троянда розплелася на паркані. Фото: Pinterest

Огорожа може стати зеленою окрасою подвір’я. Достатньо підібрати правильні квіти, кущі чи виткі рослини — і навіть простий паркан заграє по-новому.

Новини.LIVE розповідає які рослини краще висадити.

Квіти для краси

Півонії в саду. Фото: Pinterest

Найкраще себе показують троянди й клематиси — вони швидко обплітають паркан і перетворюють його на квітучу стіну. Ще гарно виглядають мальви чи півонії — високі й яскраві, створюють атмосферу затишку.

Кущі для затінку й врожаю

Кущ гортензії у дворі. Фото: Pinterest

Жасмин, спірея або гортензія не тільки прикривають паркан, а й тішать ароматом та цвітінням. А якщо хочеться ще й користі, смородина чи аґрус — і зелень є, і ягоди.

Виткі рослини

Грона винограду в саду. Фото: Pexels

Виноград — універсальний варіант: влітку дає тінь, восени — грона. А дівочий виноград особливо гарний восени, коли листя стає багряним.

Практичний варіант

Дачник садить малину. Фото: Freepik

Малина росте швидко, утворює густу "стіну" та дарує щедрий врожай. Біля паркану вона почувається прекрасно і не потребує складного догляду.

