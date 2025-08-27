Небезпечна квітка — яка отруйна красуня цвіте у вашому саду

Дівчина збирає квіти. Фото: Pinterest

Вона зачаровує яскравими квітами та швидко перетворює сад на казку. Але за цією красою ховається небезпека. Ця рослина здатна задушити інші культури, зруйнувати стіни й навіть нашкодити вам.

Новини.LIVE розповідає про рослину, яка легко зачаровує своєю зовнішністю, але приховує небезпеки для саду та людини.

Текома — декоративна ліана з яскравими трубчастими квітами

Кущ текоми. Фото: Pixabay

Її виткі пагони можуть перетворити будь-яку альтанку чи фасад на справжній квітковий рай. Цвітіння таке рясне і яскраве, що від нього важко відвести погляд. Але без догляду ця краса швидко стає агресивним загарбником, порушуючи гармонію в саду.

Чому цю рослину називають небезпечною

Текома розрослася на фасаді будинку. Фото: Pixabay

Агресивне зростання

Текома росте дуже швидко. Її пагони здатні обвивати будь-які опори, проникати у щілини стін та заповнювати простір, що може призвести до пошкодження будівель і підпірних конструкцій. Коренева система

Коріння рослини розгалужене й сильне. Воно здатне витісняти інші рослини, руйнувати ґрунтову структуру і за короткий час домінувати на ділянці. Ризик для людини

Сік текоми може викликати подразнення шкіри та алергічні реакції. При обрізанні чи пересадці слід обов’язково користуватися рукавичками та довгим одягом. Шкідники та хвороби

Текома приваблює комах-шкідників, а її листя може стати місцем розвитку грибкових захворювань. Це підвищує ризик зараження інших рослин у саду.

Як контролювати текому

Квітка текоми. Фото: Pixabay

Регулярне обрізання — двічі на рік (весна та осінь), щоб обмежити зростання та видалити хворі пагони.

двічі на рік (весна та осінь), щоб обмежити зростання та видалити хворі пагони. Кореневий бар’єр — встановити підземний бар’єр із пластику або металу глибиною 40-50 см, щоб стримати розростання коренів.

— встановити підземний бар’єр із пластику або металу глибиною 40-50 см, щоб стримати розростання коренів. Вирощування в горщиках чи діжках — це значно зменшує ризик агресивного росту.

— це значно зменшує ризик агресивного росту. Санітарний контроль — регулярно перевіряти ґрунт і видаляти підземні пагони.

