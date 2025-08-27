Небезпечна квітка — яка отруйна красуня цвіте у вашому саду

Ця квітка вбиває ваш сад — ось чому вона небезпечна
Вона зачаровує яскравими квітами та швидко перетворює сад на казку. Але за цією красою ховається небезпека. Ця рослина здатна задушити інші культури, зруйнувати стіни й навіть нашкодити вам.
Новини.LIVE розповідає про рослину, яка легко зачаровує своєю зовнішністю, але приховує небезпеки для саду та людини.
Текома — декоративна ліана з яскравими трубчастими квітами
Її виткі пагони можуть перетворити будь-яку альтанку чи фасад на справжній квітковий рай. Цвітіння таке рясне і яскраве, що від нього важко відвести погляд. Але без догляду ця краса швидко стає агресивним загарбником, порушуючи гармонію в саду.
Чому цю рослину називають небезпечною
- Агресивне зростання
Текома росте дуже швидко. Її пагони здатні обвивати будь-які опори, проникати у щілини стін та заповнювати простір, що може призвести до пошкодження будівель і підпірних конструкцій.
- Коренева система
Коріння рослини розгалужене й сильне. Воно здатне витісняти інші рослини, руйнувати ґрунтову структуру і за короткий час домінувати на ділянці.
- Ризик для людини
Сік текоми може викликати подразнення шкіри та алергічні реакції. При обрізанні чи пересадці слід обов’язково користуватися рукавичками та довгим одягом.
- Шкідники та хвороби
Текома приваблює комах-шкідників, а її листя може стати місцем розвитку грибкових захворювань. Це підвищує ризик зараження інших рослин у саду.
Як контролювати текому
- Регулярне обрізання — двічі на рік (весна та осінь), щоб обмежити зростання та видалити хворі пагони.
- Кореневий бар’єр — встановити підземний бар’єр із пластику або металу глибиною 40-50 см, щоб стримати розростання коренів.
- Вирощування в горщиках чи діжках — це значно зменшує ризик агресивного росту.
- Санітарний контроль — регулярно перевіряти ґрунт і видаляти підземні пагони.
