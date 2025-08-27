Опасный цветок — какая ядовитая красавица цветет в вашем саду

Этот цветок убивает ваш сад — вот почему он опасен
Она очаровывает яркими цветами и быстро превращает сад в сказку. Но за этой красотой скрывается опасность. Это растение способно задушить другие культуры, разрушить стены и даже навредить вам.
Новини.LIVE рассказывает о растении, которое легко очаровывает своей внешностью, но скрывает опасности для сада и человека.
Текома — декоративная лиана с яркими трубчатыми цветами
Ее вьющиеся побеги могут превратить любую беседку или фасад в настоящий цветочный рай. Цветение такое обильное и яркое, что от него трудно отвести взгляд. Но без ухода эта красота быстро становится агрессивным захватчиком, нарушая гармонию в саду.
Почему это растение называют опасным
- Агрессивный рост
Текома растет очень быстро. Ее побеги способны обвивать любые опоры, проникать в щели стен и заполнять пространство, что может привести к повреждению зданий и подпорных конструкций.
- Корневая система
Корни растения разветвленные и сильные. Они способны вытеснять другие растения, разрушать почвенную структуру и за короткое время доминировать на участке.
- Риск для человека
Сок текомы может вызвать раздражение кожи и аллергические реакции. При обрезке или пересадке следует обязательно пользоваться перчатками и длинной одеждой.
- Вредители и болезни
Текома привлекает насекомых-вредителей, а ее листья могут стать местом развития грибковых заболеваний. Это повышает риск заражения других растений в саду.
Как контролировать текому
- Регулярная обрезка — дважды в год (весна и осень), чтобы ограничить рост и удалить больные побеги.
- Корневой барьер — установить подземный барьер из пластика или металла глубиной 40-50 см, чтобы сдержать разрастание корней.
- Выращивание в горшках или бочках — это значительно уменьшает риск агрессивного роста.
- Санитарный контроль — регулярно проверять почву и удалять подземные побеги.
