Опасный цветок — какая ядовитая красавица цветет в вашем саду

Девушка собирает цветы. Фото: Pinterest

Она очаровывает яркими цветами и быстро превращает сад в сказку. Но за этой красотой скрывается опасность. Это растение способно задушить другие культуры, разрушить стены и даже навредить вам.

Новини.LIVE рассказывает о растении, которое легко очаровывает своей внешностью, но скрывает опасности для сада и человека.

Реклама

Читайте также:

Текома — декоративная лиана с яркими трубчатыми цветами

Куст текомы. Фото: Pixabay

Ее вьющиеся побеги могут превратить любую беседку или фасад в настоящий цветочный рай. Цветение такое обильное и яркое, что от него трудно отвести взгляд. Но без ухода эта красота быстро становится агрессивным захватчиком, нарушая гармонию в саду.

Почему это растение называют опасным

Текома разрослась на фасаде дома. Фото: Pixabay

Агрессивный рост

Текома растет очень быстро. Ее побеги способны обвивать любые опоры, проникать в щели стен и заполнять пространство, что может привести к повреждению зданий и подпорных конструкций. Корневая система

Корни растения разветвленные и сильные. Они способны вытеснять другие растения, разрушать почвенную структуру и за короткое время доминировать на участке. Риск для человека

Сок текомы может вызвать раздражение кожи и аллергические реакции. При обрезке или пересадке следует обязательно пользоваться перчатками и длинной одеждой. Вредители и болезни

Текома привлекает насекомых-вредителей, а ее листья могут стать местом развития грибковых заболеваний. Это повышает риск заражения других растений в саду.

Как контролировать текому

Цветок текомы. Фото: Pixabay

Регулярная обрезка — дважды в год (весна и осень), чтобы ограничить рост и удалить больные побеги.

— дважды в год (весна и осень), чтобы ограничить рост и удалить больные побеги. Корневой барьер — установить подземный барьер из пластика или металла глубиной 40-50 см, чтобы сдержать разрастание корней.

— установить подземный барьер из пластика или металла глубиной 40-50 см, чтобы сдержать разрастание корней. Выращивание в горшках или бочках — это значительно уменьшает риск агрессивного роста.

— это значительно уменьшает риск агрессивного роста. Санитарный контроль — регулярно проверять почву и удалять подземные побеги.

Напомним, мы писали о том, как нельзя поливать комнатные растения.

Ранее мы рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя делать с фиалками в домашних условиях.

Также мы объясняли, какой популярный цветок в горшке опасно держать дома из-за риска серьезных аллергий.