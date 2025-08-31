Видео
Главная Дом и огород Что высадить возле забора — растения, которые преобразят двор

Что высадить возле забора — растения, которые преобразят двор

Дата публикации 31 августа 2025 07:32
Какие растения стоит посадить у забора - советы садоводам
Роза расплелась на заборе. Фото: Pinterest

Ограждение может стать зеленым украшением двора. Достаточно подобрать правильные цветы, кусты или вьющиеся растения — и даже простой забор заиграет по-новому.

Новини.LIVE рассказывает какие растения лучше высадить.

Цветы для красоты

Півонії в саду.
Пионы в саду. Фото: Pinterest

Лучше всего себя показывают розы и клематисы — они быстро оплетают забор и превращают его в цветущую стену. Еще хорошо смотрятся мальвы или пионы — высокие и яркие, создают атмосферу уюта.

Кусты для тени и урожая

Кущ гортензії у дворі.
Куст гортензии во дворе. Фото: Pinterest

Жасмин, спирея или гортензия не только прикрывают забор, но и радуют ароматом и цветением. А если хочется еще и пользы, смородина или крыжовник — и зелень есть, и ягоды.

Вьющиеся растения

Грона винограду в саду.
Гроздья винограда в саду. Фото: Pexels

Виноград — универсальный вариант: летом дает тень, осенью — гроздья. А девичий виноград особенно красив осенью, когда листва становится багряной.

Практичный вариант

Малина
Дачник сажает малину. Фото: Freepik

Малина растет быстро, образует густую "стену" и дарит щедрый урожай. Возле забора она чувствует себя прекрасно и не требует сложного ухода.

