Какие растения посадить рядом с выгребной ямой для маскировки – варианты от садоводов

Что посадить у выгребной ямы – простые решения от садоводов
Выгребная яма часто портит вид двора, но скрыть ее можно с помощью правильно подобранных растений, которые не только замаскируют недостаток, но и украсят участок.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Какие растения лучше высаживать возле выгребной ямы
Кусты
Наиболее удачный вариант – декоративные кусты. Они быстро растут, образуют плотную зеленую изгородь и не повреждают конструкцию ямы.
- Спирея – компактная, неприхотливая в уходе, хорошо переносит обрезку.
- Сирень – создает густой зеленый массив и радует ароматным цветом.
- Дерен – имеет декоративные листья и устойчив к большинству болезней.
Цветы и декоративные травы
Для маскировки можно выбрать и высокие цветущие растения. Они добавляют красочности и естественности.
- Пионы и флоксы – многолетники, которые быстро разрастаются.
- Ирисы – прекрасно чувствуют себя на влажных почвах.
- Злаковые травы – создают декоративные куртины, закрывающие неприглядные места.
Деревья
Если хотите посадить дерево, выбирайте те, которые имеют неглубокую корневую систему. Это важно, чтобы корни не повредили стенки ямы.
- Рябина.
- Клен татарский.
- Декоративная яблоня.
Чего сажать не стоит
- Большие деревья (орех, ива, тополь) – их корни могут разрушить конструкцию.
- Овощи и зелень – из-за возможного загрязнения урожая.
- Растения, требующие постоянного увлажнения – они могут плохо расти на таком месте.
Напомним, мы писали о том, какое дерево во дворе может принести настоящее несчастье.
Ранее мы рассказывали о том, какие деревья категорически нельзя рубить возле дома.
Также мы объясняли, почему не стоит сажать калину рядом с домом.
Читайте Новини.LIVE!