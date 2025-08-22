Видео
Что посадить у выгребной ямы – простые решения от садоводов

Что посадить у выгребной ямы – простые решения от садоводов

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 08:46
Какие растения посадить рядом с выгребной ямой для маскировки – варианты от садоводов
Клумба во дворе. Фото: Pinterest

Выгребная яма часто портит вид двора, но скрыть ее можно с помощью правильно подобранных растений, которые не только замаскируют недостаток, но и украсят участок.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Какие растения лучше высаживать возле выгребной ямы

Кусты

Декоративні кущі.
Декоративные кустарники. Фото: Pinterest

Наиболее удачный вариант – декоративные кусты. Они быстро растут, образуют плотную зеленую изгородь и не повреждают конструкцию ямы.

  • Спирея – компактная, неприхотливая в уходе, хорошо переносит обрезку.
  • Сирень – создает густой зеленый массив и радует ароматным цветом.
  • Дерен – имеет декоративные листья и устойчив к большинству болезней.

Цветы и декоративные травы

Квіти в саду.
Цветы в саду. Фото: Pinterest

Для маскировки можно выбрать и высокие цветущие растения. Они добавляют красочности и естественности.

  • Пионы и флоксы – многолетники, которые быстро разрастаются.
  • Ирисы – прекрасно чувствуют себя на влажных почвах.
  • Злаковые травы – создают декоративные куртины, закрывающие неприглядные места.

Деревья

Квітуча горобина.
Цветущая рябина. Фото: Pinterest

Если хотите посадить дерево, выбирайте те, которые имеют неглубокую корневую систему. Это важно, чтобы корни не повредили стенки ямы.

  • Рябина.
  • Клен татарский.
  • Декоративная яблоня.

Чего сажать не стоит

  • Большие деревья (орех, ива, тополь) – их корни могут разрушить конструкцию.
  • Овощи и зелень – из-за возможного загрязнения урожая.
  • Растения, требующие постоянного увлажнения – они могут плохо расти на таком месте.

Напомним, мы писали о том, какое дерево во дворе может принести настоящее несчастье.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья категорически нельзя рубить возле дома.

Также мы объясняли, почему не стоит сажать калину рядом с домом.

 

деревья растения цветы советы эффективные способы кусты
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
