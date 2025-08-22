Какие растения посадить рядом с выгребной ямой для маскировки – варианты от садоводов

Клумба во дворе. Фото: Pinterest

Выгребная яма часто портит вид двора, но скрыть ее можно с помощью правильно подобранных растений, которые не только замаскируют недостаток, но и украсят участок.

Какие растения лучше высаживать возле выгребной ямы

Кусты

Декоративные кустарники. Фото: Pinterest

Наиболее удачный вариант – декоративные кусты. Они быстро растут, образуют плотную зеленую изгородь и не повреждают конструкцию ямы.

Спирея – компактная, неприхотливая в уходе, хорошо переносит обрезку.

Сирень – создает густой зеленый массив и радует ароматным цветом.

Дерен – имеет декоративные листья и устойчив к большинству болезней.

Цветы и декоративные травы

Цветы в саду. Фото: Pinterest

Для маскировки можно выбрать и высокие цветущие растения. Они добавляют красочности и естественности.

Пионы и флоксы – многолетники, которые быстро разрастаются.

Ирисы – прекрасно чувствуют себя на влажных почвах.

Злаковые травы – создают декоративные куртины, закрывающие неприглядные места.

Деревья

Цветущая рябина. Фото: Pinterest

Если хотите посадить дерево, выбирайте те, которые имеют неглубокую корневую систему. Это важно, чтобы корни не повредили стенки ямы.

Рябина.

Клен татарский.

Декоративная яблоня.

Чего сажать не стоит

Большие деревья (орех, ива, тополь) – их корни могут разрушить конструкцию.

Овощи и зелень – из-за возможного загрязнения урожая.

Растения, требующие постоянного увлажнения – они могут плохо расти на таком месте.

