Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Що посадити біля вигрібної ями – прості рішення від садівників

Що посадити біля вигрібної ями – прості рішення від садівників

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 08:46
Які рослини посадити поруч з вигрібною ямою для маскування — варіанти від садівників
Клумба на дворі. Фото: Pinterest

Вигрібна яма часто псує вигляд подвір’я, але приховати її можна за допомогою правильно підібраних рослин, які не лише замаскують недолік, а й прикрасять ділянку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Реклама
Читайте також:

Які рослини краще висаджувати біля вигрібної ями

Кущі

Декоративні кущі.
Декоративні кущі. Фото: Pinterest

Найбільш вдалий варіант — декоративні кущі. Вони швидко ростуть, утворюють щільну зелену огорожу та не пошкоджують конструкцію ями.

  • Спірея — компактна, невибаглива у догляді, добре переносить обрізку.
  • Бузок — створює густий зелений масив і тішить ароматним цвітом.
  • Дерен — має декоративне листя й стійкий до більшості хвороб.
     

Квіти й декоративні трави

Квіти в саду.
Квіти в саду. Фото: Pinterest

Для маскування можна обрати й високі квітучі рослини. Вони додають барвистості та природності.

  • Півонії та флокс — багаторічники, що швидко розростаються.
  • Іриси — чудово почуваються на вологих ґрунтах.
  • Злакові трави — створюють декоративні куртини, що закривають непривабливі місця. 

Дерева

Квітуча горобина.
Квітуча горобина. Фото: Pinterest

Якщо хочете посадити дерево, обирайте ті, що мають неглибоку кореневу систему. Це важливо, аби коріння не пошкодило стінки ями.

  • Горобина.
  • Клен татарський.
  • Декоративна яблуня.

Чого садити не варто

  • Великі дерева (горіх, верба, тополя) — їхні корені можуть зруйнувати конструкцію.
  • Овочі та зелень — через можливе забруднення врожаю.
  • Рослини, що потребують постійного зволоження — вони можуть погано рости на такому місці.

Нагадаємо, ми писали про те, яке дерево на подвір'ї може принести справжнє нещастя.

Раніше ми розповідали про те, які дерева категорично не можна рубати біля будинку. 

Також ми пояснювали, чому не варто садити калину поруч із будинком.

 

дерева рослини квіти поради ефективні способи кущі
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації