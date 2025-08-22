Які рослини посадити поруч з вигрібною ямою для маскування — варіанти від садівників

Клумба на дворі. Фото: Pinterest

Вигрібна яма часто псує вигляд подвір’я, але приховати її можна за допомогою правильно підібраних рослин, які не лише замаскують недолік, а й прикрасять ділянку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Реклама

Читайте також:

Які рослини краще висаджувати біля вигрібної ями

Кущі

Декоративні кущі. Фото: Pinterest

Найбільш вдалий варіант — декоративні кущі. Вони швидко ростуть, утворюють щільну зелену огорожу та не пошкоджують конструкцію ями.

Спірея — компактна, невибаглива у догляді, добре переносить обрізку.

Бузок — створює густий зелений масив і тішить ароматним цвітом.

Дерен — має декоративне листя й стійкий до більшості хвороб.



Квіти й декоративні трави

Квіти в саду. Фото: Pinterest

Для маскування можна обрати й високі квітучі рослини. Вони додають барвистості та природності.

Півонії та флокс — багаторічники, що швидко розростаються.

Іриси — чудово почуваються на вологих ґрунтах.

Злакові трави — створюють декоративні куртини, що закривають непривабливі місця.

Дерева

Квітуча горобина. Фото: Pinterest

Якщо хочете посадити дерево, обирайте ті, що мають неглибоку кореневу систему. Це важливо, аби коріння не пошкодило стінки ями.

Горобина.

Клен татарський.

Декоративна яблуня.

Чого садити не варто

Великі дерева (горіх, верба, тополя) — їхні корені можуть зруйнувати конструкцію.

Овочі та зелень — через можливе забруднення врожаю.

Рослини, що потребують постійного зволоження — вони можуть погано рости на такому місці.

Нагадаємо, ми писали про те, яке дерево на подвір'ї може принести справжнє нещастя.

Раніше ми розповідали про те, які дерева категорично не можна рубати біля будинку.

Також ми пояснювали, чому не варто садити калину поруч із будинком.