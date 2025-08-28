Что посадить сейчас до первых заморозков в Украине — советы для огородников

Человек сажает салат. Фото: Daily Mail

Если в вашем регионе первые заморозки ожидаются в октябре, в августе и начале сентября еще можно высаживать быстрорастущие культуры. Они успеют дать урожай до холодов, а некоторые даже выдержат легкие заморозки.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Лук на зелень

Лук на грядке с луком. Фото: Pinterest

Быстро всходит — зелень уже через 3-4 недели.

Сохраняет форму и вкус даже при пониженных температурах, а еще богата витамином C.

Ранняя морковь

Собранный урожай моркови. Фото: Freepik

Используйте сорта с вегетацией 60-70 дней.

Корнеплоды станут более сладкими и сочными после холодных ночей.

Можно оставить в земле, накрыв мульчей — срок сбора продлится.

Латук

Листья латука. Фото: Pixabay

Листовые сорта быстро созревают и дают несколько волн урожаев.

Высевайте каждые 1-2 недели для постоянного пополнения свежей зелени.

Цветная капуста

Женщина держит цветную капусту. Фото: Pexels

Идеальна для прохладной погоды — подходят скороспелые сорта (55-60 дней).

Легкая защита агроволокном от небольших заморозков значительно продлит урожайность.

Шпинат

Шпинат в тарелке. Фото: Mezzani

Всходит даже при +4-+6 °С, хорошо переносит легкие заморозки.

Насыщен железом, магнием и витамином К — настоящая польза для организма осенью.

Полезные советы

Перед посевом добавьте в почву компост или перегной.

Замульчируйте грядки — это сохранит влагу и тепло.

Если ожидаются заморозки, накройте посадки пленкой или агроволокном.

Не стоит откладывать осенние посадки - даже холодным сезоном можно наслаждаться свежими овощами и зеленью.

Напомним, мы писали о том, чем подкормить капусту в конце августа.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно сеять базилик на огороде.

Также мы объясняли, в какие дни августа нельзя копать картошку.