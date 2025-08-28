Что посадить сейчас до первых заморозков в Украине — советы для огородников

Что стоит посадить уже сегодня, если заморозки придут в октябре
Дата публикации 28 августа 2025 07:32
Человек сажает салат. Фото: Daily Mail
Если в вашем регионе первые заморозки ожидаются в октябре, в августе и начале сентября еще можно высаживать быстрорастущие культуры. Они успеют дать урожай до холодов, а некоторые даже выдержат легкие заморозки.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Лук на зелень
- Быстро всходит — зелень уже через 3-4 недели.
- Сохраняет форму и вкус даже при пониженных температурах, а еще богата витамином C.
Ранняя морковь
- Используйте сорта с вегетацией 60-70 дней.
- Корнеплоды станут более сладкими и сочными после холодных ночей.
- Можно оставить в земле, накрыв мульчей — срок сбора продлится.
Латук
- Листовые сорта быстро созревают и дают несколько волн урожаев.
- Высевайте каждые 1-2 недели для постоянного пополнения свежей зелени.
Цветная капуста
- Идеальна для прохладной погоды — подходят скороспелые сорта (55-60 дней).
- Легкая защита агроволокном от небольших заморозков значительно продлит урожайность.
Шпинат
- Всходит даже при +4-+6 °С, хорошо переносит легкие заморозки.
- Насыщен железом, магнием и витамином К — настоящая польза для организма осенью.
Полезные советы
- Перед посевом добавьте в почву компост или перегной.
- Замульчируйте грядки — это сохранит влагу и тепло.
- Если ожидаются заморозки, накройте посадки пленкой или агроволокном.
Не стоит откладывать осенние посадки - даже холодным сезоном можно наслаждаться свежими овощами и зеленью.
