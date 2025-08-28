Видео
Что стоит посадить уже сегодня, если заморозки придут в октябре

Дата публикации 28 августа 2025 07:32
Что посадить сейчас до первых заморозков в Украине — советы для огородников
Человек сажает салат. Фото: Daily Mail

Если в вашем регионе первые заморозки ожидаются в октябре, в августе и начале сентября еще можно высаживать быстрорастущие культуры. Они успеют дать урожай до холодов, а некоторые даже выдержат легкие заморозки.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Лук на зелень

Цибуля на грядці.
Лук на грядке с луком. Фото: Pinterest
  • Быстро всходит — зелень уже через 3-4 недели.
  • Сохраняет форму и вкус даже при пониженных температурах, а еще богата витамином C.

Ранняя морковь

Зібраний врожай моркви.
Собранный урожай моркови. Фото: Freepik
  • Используйте сорта с вегетацией 60-70 дней.
  • Корнеплоды станут более сладкими и сочными после холодных ночей.
  • Можно оставить в земле, накрыв мульчей — срок сбора продлится.

Латук

Листя латука.
Листья латука. Фото: Pixabay
  • Листовые сорта быстро созревают и дают несколько волн урожаев.
  • Высевайте каждые 1-2 недели для постоянного пополнения свежей зелени.

Цветная капуста

Жінка тримає цвітну капусту.
Женщина держит цветную капусту. Фото: Pexels
  • Идеальна для прохладной погоды — подходят скороспелые сорта (55-60 дней).
  • Легкая защита агроволокном от небольших заморозков значительно продлит урожайность.

Шпинат

Шпинат у тарілці.
Шпинат в тарелке. Фото: Mezzani
  • Всходит даже при +4-+6 °С, хорошо переносит легкие заморозки.
  • Насыщен железом, магнием и витамином К — настоящая польза для организма осенью.

Полезные советы

  • Перед посевом добавьте в почву компост или перегной.
  • Замульчируйте грядки — это сохранит влагу и тепло.
  • Если ожидаются заморозки, накройте посадки пленкой или агроволокном.

Не стоит откладывать осенние посадки - даже холодным сезоном можно наслаждаться свежими овощами и зеленью.

Елена Дуброва
Автор:
Елена Дуброва
