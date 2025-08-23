Як посіяти базилік на городі, щоб зібрати великий врожай — поради дачникам

Процес збору врожаю базиліка на городі. Фото: Wves

Кожен досвідчений дачник знає, що базилік не потребує особливого догляду, а вирощувати його можна як на відкритому городі, так і в горщику на підвіконні. Дізнайтеся, як правильно сіяти цю рослину, щоб гарантовано виростити великий та смачний врожай.

Базилік користується великою популярністю серед господинь на кухні, адже його часто додають до різних салатів, заправок і кетчупів. Сама по собі рослина взагалі невибаглива, але для гарного врожаю на городі треба знати, як її правильно сіяти.

Дачники з досвідом розповіли, в який період краще висаджувати базилік, де це робити і як правильно сіяти рослину, щоб отримати гарний врожай у майбутньому.

Вирощування базиліку на городі. Фото: Freepik

Як садити базилік на городі для гарного врожаю

Коли краще сіяти базилік на городі

Оскільки базилік любить тепло, його краще не садити на городі рано навесні. Краще почекати, доки по ночах минуть заморозки, а це — кінець травня або початок червня.

Де краще садити базилік

Що стосується місця, де краще сіяти базилік, то в ідеалі, щоб це була сонячна ділянка. Справа в тому, що ця рослина дуже не любить рости в умовах підвищеної вологи.

Як правильно сіяти базилік

Для посіву насіння базилік спочатку перекопайте землю і зробіть на ділянці рядки, відстань між якими повинна становити понад 30 сантиметрів. У рядку сійте по дві насінинки одразу, а після цього накрийте грядку плівкою доти, доки не побачите перші сходи рослин.

Ці прості, але важливі поради допоможуть вам виростити найсмачніший базилік на своєму городі.

