Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як правильно сіяти базилік на городі — корисні поради

Як правильно сіяти базилік на городі — корисні поради

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 19:30
Як посіяти базилік на городі, щоб зібрати великий врожай — поради дачникам
Процес збору врожаю базиліка на городі. Фото: Wves

Кожен досвідчений дачник знає, що базилік не потребує особливого догляду, а вирощувати його можна як на відкритому городі, так і в горщику на підвіконні. Дізнайтеся, як правильно сіяти цю рослину, щоб гарантовано виростити великий та смачний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Базилік користується великою популярністю серед господинь на кухні, адже його часто додають до різних салатів, заправок і кетчупів. Сама по собі рослина взагалі невибаглива, але для гарного врожаю на городі треба знати, як її правильно сіяти.

Дачники з досвідом розповіли, в який період краще висаджувати базилік, де це робити і як правильно сіяти рослину, щоб отримати гарний врожай у майбутньому.

Базилик
Вирощування базиліку на городі. Фото: Freepik

Як садити базилік на городі для гарного врожаю 

Коли краще сіяти базилік на городі

Оскільки базилік любить тепло, його краще не садити на городі рано навесні. Краще почекати, доки по ночах минуть заморозки, а це — кінець травня або початок червня. 

Де краще садити базилік

Що стосується місця, де краще сіяти базилік, то в ідеалі, щоб це була сонячна ділянка. Справа в тому, що ця рослина дуже не любить рости в умовах підвищеної вологи.

Як правильно сіяти базилік

Для посіву насіння базилік спочатку перекопайте землю і зробіть на ділянці рядки, відстань між якими повинна становити понад 30 сантиметрів. У рядку сійте по дві насінинки одразу, а після цього накрийте грядку плівкою доти, доки не побачите перші сходи рослин.

Ці прості, але важливі поради допоможуть вам виростити найсмачніший базилік на своєму городі.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна продовжити сезон салату на городі. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини можна посадити на городі в серпні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити врожай на городі від літньої спеки.

рослини культура поради город базилік
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації