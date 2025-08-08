Як продовжити врожайність салату на городі — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай салату на городі. Фото: Freepik

Влітку одним з найулюбленіших інгредієнтів у стравах вважається салат, але не обов’язково він має плодоносити один раз. Досвідчені дачники розкрили секрет, який допоможе з легкістю продовжити врожайність цієї культури на вашому городі.

Про це розповідає Zielony Ogrodek.

Мало хто знає, що свіжий салат можна вирощувати не один раз, а кілька разів поспіль. Причому, для цього зовсім не потрібно змінювати грядки на городі. Дачники з досвідом рекомендують просто трохи змінити підхід до збору врожаю на городі.

Для цього достатньо дотримуватися правила, яке допоможе збирати врожай салату на городі не один раз, а двічі або навіть тричі поспіль.

Врожай салату різних сортів на городі. Фото: Pinterest

Як можна продовжити врожайність салату

Багато дачників виривають салат разом з кореневою системою, але робити цього категорично не рекомендується. Справа в тому, що так закінчується життєвий цикл цієї рослини. Однак, якщо зрізати листя так, як треба, то можна допомогти цій культурі продовжити рости і давати нову зелень.

Як правильно зрізати салат

Якщо ви хочете отримати нові листки, обрізайте салат так, щоб над землею залишилося кілька сантиметрів стебла. Але робіть це гострим ножем або садовими ножицями зранку, коли рослини ще вологі. При цьому, дуже важливо не зіпсувати серцевину, щоб не завадити росту нових листочків.

Процес зрізання свіжого салату на городі. Фото: Pinterest

Як доглядати салат після обрізки

Після зрізання треба обов’язково підживлювати рослини органічними добривами і регулярно поливати їх. Удобрювати краще компостом, настоєм гною, зеленими добривами або біогумусом, а поливати варто вранці або ввечері, не заливаючи серцевину.

