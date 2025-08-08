Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Врожай до трьох разів поспіль — як можна продовжити сезон салату

Врожай до трьох разів поспіль — як можна продовжити сезон салату

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 07:32
Як продовжити врожайність салату на городі — поради дачникам
Людина, яка збирає врожай салату на городі. Фото: Freepik

Влітку одним з найулюбленіших інгредієнтів у стравах вважається салат, але не обов’язково він має плодоносити один раз. Досвідчені дачники розкрили секрет, який допоможе з легкістю продовжити врожайність цієї культури на вашому городі.

Про це розповідає Zielony Ogrodek.

Реклама
Читайте також:

Мало хто знає, що свіжий салат можна вирощувати не один раз, а кілька разів поспіль. Причому, для цього зовсім не потрібно змінювати грядки на городі. Дачники з досвідом рекомендують просто трохи змінити підхід до збору врожаю на городі.

Для цього достатньо дотримуватися правила, яке допоможе збирати врожай салату на городі не один раз, а двічі або навіть тричі поспіль.

Салат
Врожай салату різних сортів на городі. Фото: Pinterest

Як можна продовжити врожайність салату

Багато дачників виривають салат разом з кореневою системою, але робити цього категорично не рекомендується. Справа в тому, що так закінчується життєвий цикл цієї рослини. Однак, якщо зрізати листя так, як треба, то можна допомогти цій культурі продовжити рости і давати нову зелень.

Як правильно зрізати салат

Якщо ви хочете отримати нові листки, обрізайте салат так, щоб над землею залишилося кілька сантиметрів стебла. Але робіть це гострим ножем або садовими ножицями зранку, коли рослини ще вологі. При цьому, дуже важливо не зіпсувати серцевину, щоб не завадити росту нових листочків.

Срезание салата
Процес зрізання свіжого салату на городі. Фото: Pinterest

Як доглядати салат після обрізки

Після зрізання треба обов’язково підживлювати рослини органічними добривами і регулярно поливати їх. Удобрювати краще компостом, настоєм гною, зеленими добривами або біогумусом, а поливати варто вранці або ввечері, не заливаючи серцевину. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому помідори на городі не хочуть червоніти.

Раніше ми розповідали про те, як зрозуміти, що картоплю вже можна викопувати на городі. 

Також ми повідомляли про те, чому бадилля картоплі стає жовтим на городі.

врожай рослини поради город салат ефективні способи
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації