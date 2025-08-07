Чому на картоплі жовтіє листя — як можна врятувати врожай, поради дачникам

Пожовтіле бадилля на кущі картоплі та зібраний врожай. Фото: колаж Новини.LIVE

Досвідчені дачники знають, що інколи бадилля картоплі починає раптово жовтіти, а це вже сигнал того, що на це варто звернути увагу. Дізнайтеся, що стає причинами виникнення цієї проблеми на городі та що робити, щоб вчасно врятувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Чому бадилля картоплі стає жовтим — що робити

Терміни достигання

Картопля наприкінці вегетаційного періоду починає природно жовтіти, оскільки рослина спрямовує поживні елементи до бульб. Якщо бадилля починає жовтіти знизу вверх, переходячи на весь кущ, а бульби вже сформовані, це цілком нормально.

Реакція на погоду

Картопля любить помірний клімат, тому спека за 30 градусів тепла або, навпаки, різке похолодання можуть спровокувати пожовтіння листя. Щоб захистити картоплю, поливайте її один або два рази на тиждень і мульчуйте грядки соломою або тирсою, щоб утримати вологу.

Зібраний врожай картоплі на городі. Фото: Freepik

Дефіцит поживних елементів

Буває так, що картоплі не вистачає корисних речовин, а саме — азоту, який сприяє росту зеленого бадилля, калію, який відповідає за обмін вологи і стійкість до посухи, і магнію або фосфору. Щоб це виправити, вносьте добрива із вмістом цих елементів.

Наявність хвороб

Картопля може жовтіти через фітофтороз, фузаріозне і вертицильозне в’янення, а також через кільцеву гниль. У цьому випадку обробляйте рослини спеціальними препаратами і обрізайте місця, які були вражені захворюваннями.

Жовте бадилля на кущі картоплі на городі. Фото: Potatoes

Наявність шкідників

Картопля може страждати через цикадку і павутинного кліща, які псують її бадилля. Щоб позбутися шкідників, обробляйте кущі картоплі інсектицидом "Актара" чи настоєм часнику, а також акарицидом "Фітоверм".

Неправильний догляд

Картопля любить вологу, але треба правильно поливати її, оскільки надмірна кількість води викликає гниття коріння, а її дефіцит — пожовтіння листя. Поливайте цей овоч один або два рази на тиждень трьома-п’ятьма літрами води на кожен кущ.

А ще картопля погано росте на важких глинистих або кислих ґрунтах, тому варто вапнувати і підживлювати землю органікою.

Нагадаємо, ми писали про те, чому картопля виростає потворною і як врятувати врожай.

Раніше ми розповідали про те, чому на картоплі скручується листя і як врятувати врожай.

Також ми повідомляли про те, коли варто збирати врожай молодої картоплі на городі.