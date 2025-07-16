Коли треба викопувати молоду картоплю на городі — які ознаки стиглості, поради дачникам

Дачник, який викопує картоплю на городі. Фото: Pinterest

Багато людей чекають літа через те, щоб скуштувати смачненьку молоду картоплю з кропом і сметаною, але її ще потрібно правильно викопати. Досвідчені дачники розповіли, коли краще збирати врожай цієї картоплі на городі, щоб не зіпсувати смак бульб.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Час викопування молодої картоплі залежить від сорту, який ви посадили, від погоди надворі та метода вирощування. Наприклад, якщо ви живете на півдні України, то можете викопувати картоплю наприкінці травня, а якщо у північному регіоні, то робити це краще ближче до липня.

Врожай картоплі на городі. Фото: Pinterest

Проте, існують ознаки, за якими ви можете визначити, коли точно потрібно збирати врожай молодої картоплі на городі.

Збір врожаю картоплі на городі. Фото: Jardiland

Які ознаки вказують на стиглість молодої картоплі

Бадилля змінило якість

Якщо ви помітили, що листя в нижній частині рослини молодої картоплі вже не таке соковите, але верхівка ще зелена, то можете викопувати її. Якщо у вас ранні сорти, то бадилля в’яне за 45-60 днів після посадки, а якщо середньостиглі, то перші ознаки з’являються за 60-80 днів. Однак, якщо сорти пізні, хоча це буває рідко, то бадилля в’яне за 80-100 днів.

Припинилось цвітіння

Багато сортів картоплі готово до викопування вже за два-три тижні після того, як рослини перестають квітнути. Але все залежить від сорту, тому краще орієнтуватися на бадилля і строки достигання, які вказані в інструкціях до насіння.

Досягнення потрібного розміру бульб

Якщо ви досі не зрозуміли, чи можна вже викопувати молоду картоплю, спробуйте розгребти землю біля рослини і перевірити розмір бульб. У випадку з молодою картоплею важливо, щоб її діаметр становив три-шість сантиметрів.

Однак, якщо бульби менші за два сантиметра, почекайте ще один чи два тижня, а вже потім копайте картоплю.

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