Що треба зробити з картоплею на городі, щоб вона виросла великою — поради дачникам

Дачник, який збирає врожай картоплі на городі. Фото: Freepik

Сьогодні на кожній українській дачі можна побачити картоплю, але, на жаль, не у всіх вдається виростити гарний врожай. Досвідчені дачники розповіли, що обов’язково потрібно зробити з цим овочем, щоб коренеплоди виросли великими і здоровими.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Що зробити з картоплею для великих коренеплодів

Крок перший — видалення квітів з кущів

Видалення квітів з кущів картоплі може покращити її врожай приблизно на 15%. Справа в тому, що рослина не витрачатиме свої сили на квіти і майбутнє насіння з них, а направлятиме енергію на формування великих і міцних коренеплодів.

До того ж, не буде зелених плодів, які будуть розсіювати насіння картоплі по ділянці, а це, в свою чергу, допоможе краще контролювати, що і де росте у вас.

Обривання квітів на кущах картоплі. Фото: Decorexpro

Крок другий — підживлення кущів

Коли картопля закінчує період свого цвітіння, її можна підживити по листу, але робити це потрібно в перші два тижні після цього етапу. Можна приготувати розчин із таких інгредієнтів, як:

Монокалійфосфат — одна ложка

Борна кислота — два грама

Вода — одне відро

Розведіть монокалійфосфат у воді, додайте туди борну кислоту і обприскайте бадилля картоплі. Але простежте за тим, щоб у цьому добриві не було багато азоту або його зовсім не було, оскільки він тільки шкодить рослинам.

Процес обприскування кущів картоплі на городі. Фото: Decorexpro

Ці поради корисні для середніх і пізніх сортів картоплі, оскільки ранні різновиди до кінця липня вже жовтіють і в’януть, тому немає сенсу удобрювати. Однак, якщо ви хочете підживити такі сорти картоплі, то робити це краще на початку місяця.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна садити біля картоплі на городі.

Раніше ми розповідали про те, що посадити біля картоплі для захисту від колорадського жука.

Також ми повідомляли про те, як правильно підживлювати картоплю на городі деревною золою.