Что надо сделать с картошкой на огороде, чтобы она выросла большой — советы дачникам

Дачник, который собирает урожай картофеля на огороде. Фото: Freepik

Сегодня на каждой украинской даче можно увидеть картофель, но, к сожалению, не у всех удается вырастить хороший урожай. Опытные дачники рассказали, что обязательно нужно сделать с этим овощем, чтобы корнеплоды выросли большими и здоровыми.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Шаг первый — удаление цветов с кустов

Удаление цветов с кустов картофеля может улучшить его урожай примерно на 15%. Дело в том, что растение не будет тратить свои силы на цветы и будущие семена из них, а будет направлять энергию на формирование крупных и крепких корнеплодов.

К тому же, не будет зеленых плодов, которые будут рассеивать семена картофеля по участку, а это, в свою очередь, поможет лучше контролировать, что и где растет у вас.

Обрывание цветов на кустах картофеля. Фото: Decorexpro

Шаг второй — подкормка кустов

Когда картофель заканчивает период своего цветения, его можно подкормить по листу, но делать это нужно в первые две недели после этого этапа. Можно приготовить раствор из таких ингредиентов, как:

Монокалийфосфат — одна ложка

Борная кислота — два грамма

Вода — одно ведро

Разведите монокалийфосфат в воде, добавьте туда борную кислоту и опрыскайте ботву картофеля. Но проследите за тем, чтобы в этом удобрении не было много азота или его совсем не было, поскольку он только вредит растениям.

Процесс опрыскивания кустов картофеля на огороде. Фото: Decorexpro

Эти советы полезны для средних и поздних сортов картофеля, поскольку ранние разновидности к концу июля уже желтеют и увядают, поэтому нет смысла удобрять. Однако, если вы хотите подкормить такие сорта картофеля, то делать это лучше в начале месяца.

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