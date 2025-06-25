Чим обробити картоплю перед підгортанням, щоб захистити її від хвороб і шкідників — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай картоплі на городі. Фото: LSM

Коли на городі вже трохи підросли сходи картоплі, її потрібно підгорнути, але в цей момент рослина стає дуже вразливою до хвороб і шкідників. Досвідчені дачники розповіли, як можна ефективно захистити цей овоч від різних паразитів і захворювань.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Фітофтора і попелиця

Для захисту від попелиці та фітофтори підійдуть:

Настій кропиви — 0,5 кілограмів свіжої подрібненої кропиви залити одним відром води і настояти три-чотири дні, після чого обприскати бадилля

Деревна зола і мило — розчинити у воді деревну золу, додати трохи рідкого мила і обробити зелень

Молоко і йод — додати один літр знежиреного молока і 15 крапель йоду у десять літрів води і обробляти картоплю кожні два тижні

Харчова сіль — розчинити одну склянку солі в одному відрі води, довести до кипіння, охолодити і обприскати рослини

Вирощений врожай картоплі на городі. Фото: Times of India

Дротяник

Щоб захистити кущі картоплі від дротяника, можна обробити її таким добривом, як розчин мідного купоросу. Розведіть 100 грамів цього препарату в десяти літрах води і обробляйте кущі овоча після поливу або дощу.

Капустянка

Для того, щоб врятувати картоплю від капустянки, під час підгортання скористайтеся такими засобами, як:

Мило, порошок чи засіб для миття посуду

Пластикові пляшки з пивом

Свіжий гній у ямах

Шкаралупа яєць з олією

Обприскування картоплі на городі. Фото: Freepik

Колорадський жук

Оскільки колорадський жук активно знищує листя на кущах картоплі, боротися з ним потрібно ще до підгортання. Для цього можете взяти:

Полин і деревну золу — змішати 200 грамів подрібненого поливу з 0,5 склянкою золи, залити водою і обприскати рослини

Окріп, полин і золу — додати 200 грамів свіжого полину і одну склянку золу в п’ять літрів окропу, настояти кілька годин і процідити

Окріп і волоський горіх — залити два кілограма листя або зелених плодів волоського горіха десятьма літрами окропу і залишити настоятися на сім днів.

Лушпиння цибулі — залити один кілограм цибулиння трьома літрами води і залишити настоятися на одну добу чи варити 15-20 хвилин

Гострий перець і мило — кип’ятити 100 грамів стручкового перцю у десяти літрах води до двох годин, додати господарське мило і обприскати кущі

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