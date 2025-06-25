Чем обработать картошку перед окучиванием, чтобы защитить ее от болезней и вредителей — советы дачникам

Человек, который собирает урожай картошки на огороде. Фото: LSM

Когда на огороде уже немного подросли всходы картофеля, его нужно окучить, но в этот момент растение становится очень уязвимым к болезням и вредителям. Опытные дачники рассказали, как можно эффективно защитить этот овощ от различных паразитов и заболеваний.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Фитофтора и тля

Для защиты от тли и фитофторы подойдут:

Настой крапивы — 0,5 килограмм свежей измельченной крапивы залить одним ведром воды и настоять три-четыре дня, после чего опрыскать ботву

Древесная зола и мыло — растворить в воде древесную золу, добавить немного жидкого мыла и обработать зелень

Молоко и йод — добавить один литр обезжиренного молока и 15 капель йода в десять литров воды и обрабатывать картофель каждые две недели

Пищевая соль — растворить один стакан соли в одном ведре воды, довести до кипения, охладить и опрыскать растения

Выращенный урожай картофеля на огороде. Фото: Times of India

Проволочник

Чтобы защитить кусты картофеля от проволочника, можно обработать его таким удобрением, как раствор медного купороса. Разведите 100 грамм этого препарата в десяти литрах воды и обрабатывайте кусты овоща после полива или дождя.

Капустянка

Для того, чтобы спасти картофель от медведки, во время окучивания воспользуйтесь такими средствами, как:

Мыло, порошок или средство для мытья посуды

Пластиковые бутылки с пивом

Свежий навоз в ямах

Скорлупа яиц с маслом

Опрыскивание картошки на огороде. Фото: Freepik

Колорадский жук

Поскольку колорадский жук активно уничтожает листья на кустах картофеля, бороться с ним нужно еще до окучивания. Для этого можете взять:

Полынь и древесную золу — смешать 200 грамм измельченного полива с 0,5 стаканом золы, залить водой и опрыскать растения

Кипяток, полынь и золу — добавить 200 грамм свежей полыни и один стакан золы в пять литров кипятка, настоять несколько часов и процедить

Кипяток и грецкий орех — залить два килограмма листьев или зеленых плодов грецкого ореха десятью литрами кипятка и оставить настояться на семь дней.

Луковая шелуха — залить один килограмм луковой шелухи тремя литрами воды и оставить настояться на одни сутки или варить 15-20 минут

Острый перец и мыло — кипятить 100 грамм стручкового перца в десяти литрах воды до двух часов, добавить хозяйственное мыло и опрыскать кусты

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сажать возле картофеля на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно подкармливать картофель древесной золой.

Также мы сообщали о том, что посадить возле картофеля для защиты от колорадского жука.