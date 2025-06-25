Чем обработать картошку перед окучиванием, чтобы защитить ее от болезней и вредителей — советы дачникам

Опрыскайте этим картошку перед окучиванием — советы дачникам
Когда на огороде уже немного подросли всходы картофеля, его нужно окучить, но в этот момент растение становится очень уязвимым к болезням и вредителям. Опытные дачники рассказали, как можно эффективно защитить этот овощ от различных паразитов и заболеваний.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как спасти картошку от болезней и вредителей перед окучиванием
Фитофтора и тля
Для защиты от тли и фитофторы подойдут:
- Настой крапивы — 0,5 килограмм свежей измельченной крапивы залить одним ведром воды и настоять три-четыре дня, после чего опрыскать ботву
- Древесная зола и мыло — растворить в воде древесную золу, добавить немного жидкого мыла и обработать зелень
- Молоко и йод — добавить один литр обезжиренного молока и 15 капель йода в десять литров воды и обрабатывать картофель каждые две недели
- Пищевая соль — растворить один стакан соли в одном ведре воды, довести до кипения, охладить и опрыскать растения
Проволочник
Чтобы защитить кусты картофеля от проволочника, можно обработать его таким удобрением, как раствор медного купороса. Разведите 100 грамм этого препарата в десяти литрах воды и обрабатывайте кусты овоща после полива или дождя.
Капустянка
Для того, чтобы спасти картофель от медведки, во время окучивания воспользуйтесь такими средствами, как:
- Мыло, порошок или средство для мытья посуды
- Пластиковые бутылки с пивом
- Свежий навоз в ямах
- Скорлупа яиц с маслом
Колорадский жук
Поскольку колорадский жук активно уничтожает листья на кустах картофеля, бороться с ним нужно еще до окучивания. Для этого можете взять:
- Полынь и древесную золу — смешать 200 грамм измельченного полива с 0,5 стаканом золы, залить водой и опрыскать растения
- Кипяток, полынь и золу — добавить 200 грамм свежей полыни и один стакан золы в пять литров кипятка, настоять несколько часов и процедить
- Кипяток и грецкий орех — залить два килограмма листьев или зеленых плодов грецкого ореха десятью литрами кипятка и оставить настояться на семь дней.
- Луковая шелуха — залить один килограмм луковой шелухи тремя литрами воды и оставить настояться на одни сутки или варить 15-20 минут
- Острый перец и мыло — кипятить 100 грамм стручкового перца в десяти литрах воды до двух часов, добавить хозяйственное мыло и опрыскать кусты
Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сажать возле картофеля на огороде.
Ранее мы рассказывали о том, как правильно подкармливать картофель древесной золой.
Также мы сообщали о том, что посадить возле картофеля для защиты от колорадского жука.
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