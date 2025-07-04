Які найкращі сорти картоплі посадити на городі — поради дачникам

Дачник, який збирає врожай картоплі на городі. Фото: Pinterest

В Україні зараз налічується більше 200 різних сортів картоплі, але є ті, які зовсім не бояться перепадів температури і щороку дають стабільно гарний врожай. Досвідчені дачники розповіли, які сорти цього овоча варто посадити на українській дачі, щоб зібрати великі та смачні коренеплоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Сорт "Слов’янка"

Період вегетації картоплі цього сорту становить близько 110-120 днів, а до складу коренеплодів входить 12-13% крохмалю. Тільки на одному кущі можна зібрати 12-16 картоплин з видовженою формою, шкіркою червоного кольору і м'якоттю кремового відтінку.

Цей сорт має привабливий зовнішній вигляд, гарний на смак та ідеально підходить для варіння, адже зовсім не розварюється. А ще картопля такого сорту вміє витримувати зміни температури і погодні умови. Крім того, цьому сорту геть не страшні шкідники.

Картопля сорту "Слов'янка" на городі. Фото: Pinterest

Сорт "Тирас"

Цей сорт має період вегетації від 70 до 80 днів, а його коренеплоди мають у своєму складі від десять до 14% крохмалю. Лише з одного куща ви можете зібрати приблизно від дев’яти до 12 бульб подовжено-овальної форми з рожевою шкіркою і жовтою м’якоттю.

Така картопля зовні має привабливий вигляд, гарно смакує і розварюється у процесі приготування. А ще цей сорт відрізняється високою стійкістю до погодних умов.

Сорт картоплі "Тирас". Фото: Freepik

Сорт "Повінь"

Тривалість періоду вегетації картоплі цього сорту становить від 70 до 75 днів, а його бульби мають у своєму складі 13,2-16,5% крохмалю. Посадивши цей сорт на своєму городі, ви можете зібрати від шести до десяти бульб з одного куща.

Коренеплоди за формою схожі на овал, мають високі товарні якості та неймовірний смак. Середня вага одного коренеплода становить від 82 до 151 грамів.

Врожай картоплі сорту "Повінь" на городі. Фото: Decorexpro

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