Когда надо выкапывать молодую картошку на огороде — какие признаки спелости, советы дачникам

Когда надо копать молодую картошку на огороде — признаки спелости
Многие люди ждут лета из-за того, чтобы отведать вкусненькую молодую картошку с укропом и сметаной, но ее еще нужно правильно выкопать. Опытные дачники рассказали, когда лучше собирать урожай этого картофеля на огороде, чтобы не испортить вкус клубней.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Время выкапывания молодой картошки зависит от сорта, который вы посадили, от погоды на улице и метода выращивания. Например, если вы живете на юге Украины, то можете выкапывать картошку в конце мая, а если в северном регионе, то делать это лучше ближе к июлю.
Однако, существуют признаки, по которым вы можете определить, когда точно нужно собирать урожай молодого картофеля на огороде.
Какие признаки указывают на спелость молодой картошки
Ботва изменила качество
Если вы заметили, что листья в нижней части растения молодого картофеля уже не такие сочные, но верхушка еще зеленая, то можете выкапывать его. Если у вас ранние сорта, то ботва увядает за 45-60 дней после посадки, а если среднеспелые, то первые признаки появляются через 60-80 дней. Однако, если сорта поздние, хотя это бывает редко, то ботва увядает за 80-100 дней.
Прекратилось цветение
Многие сорта картофеля готовы к выкапыванию уже через две-три недели после того, как растения перестают цвести. Но все зависит от сорта, поэтому лучше ориентироваться на ботву и сроки созревания, которые указаны в инструкциях к семенам.
Достижение нужного размера клубней
Если вы до сих пор не поняли, можно ли уже выкапывать молодой картофель, попробуйте разгрести землю возле растения и проверить размер клубней. В случае с молодым картофелем важно, чтобы его диаметр составлял три-шесть сантиметров.
Однако, если клубни меньше двух сантиметров, подождите еще одну или две недели, а уже потом копайте картофель.
Напомним, мы писали о том, чем нужно обработать картофель на огороде перед окучиванием.
Ранее мы рассказывали о том, что надо сделать с картофелем на огороде, чтобы он вырос большим.
Также мы сообщали о том, что категорически нельзя сажать возле картофеля на огороде.
Читайте Новини.LIVE!