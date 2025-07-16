Когда надо выкапывать молодую картошку на огороде — какие признаки спелости, советы дачникам

Дачник, который выкапывает картошку на огороде. Фото: Pinterest

Многие люди ждут лета из-за того, чтобы отведать вкусненькую молодую картошку с укропом и сметаной, но ее еще нужно правильно выкопать. Опытные дачники рассказали, когда лучше собирать урожай этого картофеля на огороде, чтобы не испортить вкус клубней.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Время выкапывания молодой картошки зависит от сорта, который вы посадили, от погоды на улице и метода выращивания. Например, если вы живете на юге Украины, то можете выкапывать картошку в конце мая, а если в северном регионе, то делать это лучше ближе к июлю.

Урожай картошки на огороде. Фото: Pinterest

Однако, существуют признаки, по которым вы можете определить, когда точно нужно собирать урожай молодого картофеля на огороде.

Сбор урожая картофеля на огороде. Фото: Jardiland

Какие признаки указывают на спелость молодой картошки

Ботва изменила качество

Если вы заметили, что листья в нижней части растения молодого картофеля уже не такие сочные, но верхушка еще зеленая, то можете выкапывать его. Если у вас ранние сорта, то ботва увядает за 45-60 дней после посадки, а если среднеспелые, то первые признаки появляются через 60-80 дней. Однако, если сорта поздние, хотя это бывает редко, то ботва увядает за 80-100 дней.

Прекратилось цветение

Многие сорта картофеля готовы к выкапыванию уже через две-три недели после того, как растения перестают цвести. Но все зависит от сорта, поэтому лучше ориентироваться на ботву и сроки созревания, которые указаны в инструкциях к семенам.

Достижение нужного размера клубней

Если вы до сих пор не поняли, можно ли уже выкапывать молодой картофель, попробуйте разгрести землю возле растения и проверить размер клубней. В случае с молодым картофелем важно, чтобы его диаметр составлял три-шесть сантиметров.

Однако, если клубни меньше двух сантиметров, подождите еще одну или две недели, а уже потом копайте картофель.

Напомним, мы писали о том, чем нужно обработать картофель на огороде перед окучиванием.

Ранее мы рассказывали о том, что надо сделать с картофелем на огороде, чтобы он вырос большим.

Также мы сообщали о том, что категорически нельзя сажать возле картофеля на огороде.