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Головна Дім та город Картопля виростає потворною — чому і як не втратити врожай

Картопля виростає потворною — чому і як не втратити врожай

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 19:30
Чому картопля на городі виростає потворною — як врятувати врожай, поради дачникам
Збір врожаю картоплі на городі та деформований плід. Фото: колаж Новини.LIVE

На жаль, не у всіх дачників вдається виростити гарну картоплю на городі, адже інколи її зовнішній стан зовсім не тішить. Дізнайтеся, чому цей овоч на городі виростає деформованим і що робити, щоб уникнути цієї ситуації і вчасно врятувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Наявність захворювань

Інколи картопля може виростати потворною через те, що вона постраждала від таких хвороб, як:

  • Фітофтороз — бурі плями, які деформують картоплю
  • Чорна парша — чорні склероції, які нагадують грудки землі, або вдавлені плями навколо вічок, що призводить до нерівних бульб і деформації
  • Парша звичайна — шорсткі, коркові нарости на шкірці, яка стає схожою на тріснуту кору дерева
  • Рак — горбкуваті нарости, які нагадують бородавки
Картошка
Збір врожаю картоплі на городі. Фото: Pinterest

Наявність шкідників

Картопля може виростати потворною через вплив таких шкідників, як:

  • Нематоди — дрібні, горбисті або неправильної форми бульби
  • Дротяники — пошматований вигляд, схожий на погризаний
  • Капустянка — нерівності та деформація бульб

Неправильний догляд чи несприятливе середовище

Картопля потребує гарного догляду, і її зовнішній стан залежить від умов, в яких вона вирощується. Якщо ви неправильно доглядатимете врожай або картопля ростиме в несприятливому середовищі, бульби виростуть потворними.

Одна картошка
Деформований плід картоплі на городі. Фото: Farmer.pl

Неправильний склад ґрунту

Бульби втрачають свою форму, якщо вони ростуть в поганому ґрунті, зокрема, в такому ґрунті, як:

  • Важкий глинистий 
  • З недостатньою аерацією
  • З маленькою кількістю поживних елементів

Неправильний полив і підживлення

Надмірна кількість вологи чи її нестача можуть зіпсувати картоплю, тому варто підібрати правильний метод поливу, роблячи це один або два рази на тиждень, коли сухо. А ще картопля виростає потворною через надмірну кількість азоту, нестачу калію чи фосфору.

Особливості сорту

Деякі сорти картоплі від природи нерівні, тому обираючи, яку посадити, звертайте увагу на сучасні гібриди, наприклад, на "Галу" чи "Рів’єру".

Деформированная картошка
Зіпсований врожай картоплі в ящику. Фото: Potatoes

Як уникнути потворної картоплі на городі

Щоб картопля виросла міцною, здоровою і гарною на вигляд, обов’язково зробіть такі кроки, як:

  • Підготовка ґрунту — розпушіть, підживіть його компостом і перевірте рівень кислотності
  • Вибір насіння — купіть якісне насіння картоплі стійких сортів
  • Дотримання сівозміни — посадіть картоплю після бобових або зернових
  • Контроль поливу — полийте картоплю під час формування бульб на глибину в 20-30 мілілітрів
  • Обробка від хвороб — перед посадкою і у період вегетації обробляйте картоплю фунгіцидами

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти картоплі варто посадити на своєму городі. 

Раніше ми розповідали про те, коли краще збирати врожай молодої картоплі на городі. 

Також ми повідомляли про те, чим потрібно обприскати картоплю на городі перед підгортанням.

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Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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